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O MIRANTE TV | 01-08-2026 13:42

Fogo e novo circo iluminaram o Jardim da Liberdade em Santarém

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O espectáculo de fogo "Drania – A Origem da Chama" foi aplaudido por centenas de pessoas na noite de sexta-feira, 31 de Julho.

O espectáculo de fogo "A Origem da Chama" animou o Jardim da Liberdade, em Santarém, na noite de sexta-feira, 31 de Julho. A produção da companhia catalã Drakonia integrou a programação do Verão in.Santarém, na área do novo circo.
Com entrada livre, o espectáculo misturou diferentes disciplinas artísticas, como acrobacias aéreas, equilíbrios, dança, música ao vivo, malabarismo com fogo, faquirismo, efeitos de luz e pirotecnia.


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