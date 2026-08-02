Granja vive fim-de-semana de festa com casa cheia

Sociedade Recreativa da Granja voltou a encher-se para mais uma noite de festa, com actuações musicais, dança e muita animação. O certame termina hoje com quermesse, restaurante e espectáculo de encerramento.

A localidade da Granja, em Vialonga, voltou a encher-se de música e convívio para mais uma edição das suas festas populares. Centenas de pessoas marcaram presença, na noite de ontem, na Sociedade Recreativa da Granja, entidade organizadora do certame, para mais uma noite de boa comida e animação.

No largo, em frente ao palco, muitos dançaram e cantaram. Destaque ainda para a actuação das crianças da turma Dance Kids da colectividade.

Entre a música, os sorrisos e o ambiente de festa, não faltaram motivos para participar nas celebrações, que terminam hoje. O programa inclui a abertura da quermesse às 17h00 e do restaurante às 19h00. O DJ David Lello sobe ao palco às 20h30, estando o encerramento das festas marcado para as 23h00.