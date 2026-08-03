António Vieira Rodrigues: as imagens e as palavras de quando foi distinguido por O MIRANTE com o Prémio Carreira Empresarial

António Vieira Rodrigues morreu na sexta feira, 31 de Julho, aos 93 anos. Fundador da Construtora do Lena, foi uma das figuras mais marcantes do tecido empresarial português, responsável pela criação de um grupo que chegou a integrar mais de uma centena de empresas e a operar em vários mercados internacionais.

As cerimónias fúnebres realizaram se no domingo, 2 de Agosto, na Igreja de Santa Catarina da Serra, após câmara ardente na Casa Mortuária da freguesia. Deixa um legado marcado pelo trabalho e pela visão empreendedora.

O MIRANTE distinguiu-o em 2010 com o Prémio Carreira Empresarial, numa cerimónia em Santarém, no âmbito do Galardão Empresa do Ano, onde o empresário, então com 77 anos, incentivou os jovens a apostar no empreendedorismo, defendendo que “há sempre lugar para um bom negócio, mesmo em tempo de crise”.

Neste vídeo de O MIRANTE podemos ouvir uma parte do discurso de agradecimento; e logo a seguir o vídeo que editamos durante a cerimónia, que não perdeu actualidade apesar de terem passado 16 anos.

