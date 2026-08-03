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O MIRANTE TV | 03-08-2026 14:54

Fadista de Alverca encerrou maior festival de música electrónica do Mundo

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“Tomorrowland” realizou-se na Bélgica em Julho e Marta Rosa, de Alverca, actuou para plateia de mais de 200 mil pessoas, naquele que é considerado o maior festival de música electrónica do Mundo.

A fadista e cantora de Alverca do Ribatejo, Marta Rosa, foi convidada para encerrar cada um dos dias do festival Tomorrowland, realizado na Bélgica no final de Julho, integrando a orquestra criada pela organização.

A participação de Marta Rosa representou um dos momentos de destaque da presença portuguesa no festival, que reuniu cerca de 200 mil visitantes em cada um dos dois fins de semana, provenientes de mais de 200 países.

Criado em 2005, o Tomorrowland é considerado uma referência mundial da música electrónica.

Marta Rosa disse ser “uma alegria muito grande e um orgulho" fazer parte das actuações da orquestra e dos espectáculos finais que encerraram cada dia do festival.

A participação surgiu através de um convite do produtor do Tomorrowland, que encontrou a fadista através da internet.

Marta Rosa foi distinguida em 2017 como cidadã de mérito da cidade de Alverca.

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