Riachos revive tradição centenária com cortejo da Bênção do Gado

A vila de Riachos voltou a celebrar uma das manifestações mais marcantes da sua identidade colectiva. O tradicional cortejo da Bênção do Gado percorreu a vila na tarde de domingo, 2 de Agosto, reunindo centenas de participantes e visitantes vindos de vários pontos do país. Com partida no Largo da Estação, o desfile terminou junto à igreja, onde decorreu a bênção. Realizada de quatro em quatro anos e com quase um século de história, a tradição mobiliza toda a comunidade.