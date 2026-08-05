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O MIRANTE TV | 05-08-2026 10:26

Golfinhos surpreendem Vila Franca de Xira nas primeiras horas do dia

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Um grupo de golfinhos foi avistado nas águas do Tejo, junto a Vila Franca de Xira, ao nascer do dia de terça-feira, 4 de Agosto. O momento raro foi registado em imagens por Luís Miguel Charana Guerra.

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