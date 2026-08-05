Yoga nos Jardins das Portas do Sol desafia Santarém a abrandar

Uma sessão de yoga nos Jardins das Portas do Sol, em Santarém, desafiou os participantes a abrandar e a desligar do ritmo acelerado do quotidiano. A iniciativa foi orientada por Fátima Gonçalves, instrutora escalabitana que encontrou no yoga um refúgio e um propósito de vida. Professora há sete anos, defende que o mais importante numa aula não é alcançar a postura mais difícil, mas aprender a parar, escutar o corpo e permanecer em silêncio. Dividida entre a consultoria em higiene e segurança alimentar e o ensino, acredita que o yoga transforma corpo, mente e espírito e pode ajudar cada pessoa a viver com maior equilíbrio e consciência.