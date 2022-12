A corrupção cá e lá

Para aqueles portugueses que estão sempre a fazer apelo ao legislador para que legisle cada vez mais, como forma de resolver os problemas deste país, designadamente da corrupção, recordo aqui o que disse Disraeli a este propósito: “ Quando os homens são puros, as leis são desnecessárias; quando são corruptos as leis são inúteis ”.

À mesma conclusão também já tinha chegado Platão há muitos milhares de anos: " Um povo digno não carece de leis que lhe digam como agir responsavelmente; ao passo que um povo indigno encontrará sempre maneira de contornar as leis. "

E foi também seguindo o mesmo raciocínio e baseado na sua experiência que Tácito chegou à seguinte conclusão: " Quanto mais corrupta é a República maior é o número das leis. " Por alguma razão, Portugal é o país europeu com mais leis por m 2.

E para aqueles portugueses que se agarraram ao escândalo de corrupção que atingiu o Parlamento Europeu para demonstrar que a corrupção não é exclusiva dos políticos e das instituições portuguesas, era importante esclarecê-los que o que define um povo digno e um povo indigno, para usar a expressão de Platão, não é o facto de haver corruptos, mas a forma como os povos reagem à corrupção.

Na União Europeia, a vice-presidente apresentou, de imediato, a demissão, foi demitida de todos os cargos, inclusive do seu partido, ficou em prisão preventiva e a Presidente do Parlamento Europeu apresentou um conjunto de medidas para evitar que um caso semelhante se volte a repetir.

Em Portugal, recorre-se ao jargão “ à política ao que é da política e à justiça ao que é da justiça ” para manter os suspeitos de corrupção nos cargos ou para os mudar para cargos mais bem remunerados e com menos visibilidade, permitindo que os processos se arrastem até à eternidade, enrolados numa teia legislativa protectora dos corruptos que eles próprios teceram.



Santana-Maia Leonardo