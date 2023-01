As prendas natalícias do Serafim e não digam que vão daqui (porque a inflação não dá para mais)...

Festivo Manuel Serra d’Aire

Atravessamos mais uma quadra natalícia e eu, com a filantropia que me caracteriza, não posso deixar passar em claro este período festivo sem deixar sugestões para prendas ou votos para o novo ano. Penso ser da mais elementar justiça dar a António Rodrigues a honra de abrir a lista. O emérito comediante de Torres Novas, ex-presidente da câmara socialista e agora vereador da oposição, também vice-presidente da Nersant, entre outros atributos, continua em grande forma e a animar as reuniões de câmara com os seus desconcertantes números. Para que não se sinta marginalizado por ser colocado numa das pontas da mesa nas reuniões de câmara, nem tenha que se levantar novamente para intervir de pé no púlpito destinado ao público, sugiro uma subscrição pública para lhe oferecer um trono com microfone incorporado onde possa, cómoda e adequadamente, discorrer e sentar-se, tal é a convicção que o homem tem de que ainda é o rei de Torres Novas e arredores.

Ao presidente da Câmara da Chamusca, Paulo Queimado, proponho uma colecta para lhe oferecer um serviço de chá com um caixote de saquetas anexo, para dissuadir que lhe fuja o pé para a chinela sempre que alguém o critica. Sugiro camomila para acalmar a tensão nos dias em que está a ferver em pouca água e o chá verde para os dias em que não pode com uma gata pelo rabo. Uns chanatos novos para o autarca socialista brilhar numa próxima inauguração é também um presente útil e até mais em conta.

Para a aliança entre PSD e PS que tem governado a Câmara Municipal de Santarém num ambiente idílico de afeição, ocorre-me a oferta do filme de Woody Allen chamado “O ABC do Amor”. Um modesto mas inspirador contributo para que o romance entre os pombinhos não descambe em violência doméstica e divórcio litigioso nos três anos que restam de mandato.

Para o presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, um dicionário Português-Multilínguas para conseguir comunicar com os cidadãos de dezenas de nacionalidades que vivem nesse concelho, incluindo o vereador eleito pelo Chega, que, pelos vistos, deixou de o entender nos últimos tempos. Para a Junta de Freguesia de Santiago de Montalegre, no Sardoal, desfalcada de mais de 100 mil euros por um ex-secretário que a deixou a tinir, uma ficha de inscrição no Rendimento Social de Inserção e apoio da Cáritas para garantir a sobrevivência.

Os mais crédulos e optimistas acreditam que em 2023 vai haver, finalmente, decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa e arredores. Estando os concelhos de Benavente e de Santarém entre as possíveis opções para construção do mega empreendimento, deixo aos autarcas desses municípios o disco com o clássico dos Azeitonas “Anda comigo ver os aviões”. Se um deles ou ambos ficarem a ver navios a música sempre vai ajudar a descerem à terra.

Votos de boas entradas e um 2023 cheio de coisas boas

Serafim das Neves