Uma Casa de Putas

André Ventura devia dar ouvidos aos conselhos de António Costa e Augusto Santos Silva e ter cuidado quando acusa os ciganos de viverem quase exclusivamente dos subsídios do Estado. É que os holandeses e os alemães pensam precisamente o mesmo dos portugueses.

Como todos sabemos, os portugueses que vivem acampados neste jardim à beira-mar plantado, há 40 anos que vivem quase exclusivamente dos subsídios pagos pela UE. E já há muitos alemães e holandeses a dizerem de nós o que nós dizemos dos ciganos... Ou seja, que há cada vez mais portugueses a receberem balúrdios de subsídios da UE que vivem da criminalidade e que ostentam evidentes sinais exteriores de riqueza: não só andam em Mercedes e BMW topo de gama como residem em vivendas luxuosas na Quinta da Marinha e nas zonas mais caras de Portugal.

Mas Augusto Santos e Silva, António Costa e Montenegro também deviam olhar-se ao espelho quando demonstram tanta repulsa pelo partido Chega. Porque se o partido Chega é um partido filho da p…, como resulta de todas as declarações e manifestações dos comentadores e políticos do Bloco Central, também é verdade que o PS e o PSD, com as escolas de corrupção que patrocinam e promovem em todos os municípios, clubes de futebol, associações e instituições, em geral, são precisamente a p… que o pariu.

É bom não esquecer que António Costa e Fernando Medina aceitaram fazer parte da comissão de HONRA de Luís Filipe Vieira, quando este já era mundialmente conhecido pelas piores razões. Sendo certo que isso não impediu nem Luís Filipe Vieira, nem António Costa de vencerem as eleições por maioria absoluta, o que é bem revelador da falta de consciência moral e ética da esmagadora maioria dos eleitores portugueses. Numa democracia, os eleitos reflectem sempre os defeitos e as virtudes daqueles que os elegeram. Se houvesse uma eleição na gruta do Ali Babá e dos 40 ladrões, o eleito seria necessariamente um ladrão.

PS e PSD (dirigentes, militantes e eleitores) transformaram a política portuguesa numa autêntica casa de putas onde uma mulher séria não deve pôr os pés e por razões óbvias: em primeiro lugar, porque não consegue mudar o destino à casa, até porque a clientela não vai lá à procura de mulheres sérias; em segundo lugar, porque não se livra da má fama.

Santana-Maia Leonardo