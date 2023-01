Os preços exuberantes e a bela tradição de não fazer tudo para haver sempre alguma coisa para fazer

Incomplexo Serafim das Neves

Os especialistas em comunicação já arranjaram solução para os preços altos e não foi necessária qualquer medida extraordinária do Governo ou do Banco de Portugal. Descobri isso a semana passada numa notícia do sector imobiliário, onde eram referidas casas a preços... exuberantes!!

Fiquei aliviado. Já não há casas caras. Há casas a preços exuberantes. E quem diz casas, diz carros, frigoríficos, batedeiras, ovos, farinha, batatas ou costeletas do cachaço. Tudo a preços exuberantes. Para não ter dúvidas até fui confirmar no dicionário.

Exuberante quer dizer superabundante, viçoso, deslumbrante, vivo, animado. Em tempos idos tive uma namorada exuberante. Lembrei-me logo dela ao ver o preço do bife e da fruta e ao verificar a exuberante factura da electricidade e do gás. Mesmo num dia cinzento, frio e chuvoso, um homem sente-se animado.

Depois das mentiras terem sido eliminadas passaram a existir apenas inverdades; das bestas quadradas terem desaparecido passando a haver apenas pessoas agressivas; das mulheres feias se terem eclipsado da terra passando a haver apenas mulheres com um visual exótico e dos idiotas se terem evaporado passando a existir apenas cidadãos preponderantemente obtusos, já era tempo de termos preços exuberantes em vez de altos. E não foi o Putin que chamou operação especial à invasão da Ucrânia?!!

No teu último e-mail referes uma data de coisas que não mudam por mais passagens de ano que celebremos. A falta de médicos de família, os engarrafamentos na ponte da Chamusca, os pombos a cagar nas cidades e vilas, as passagens de nível que não se evaporam por mais calor que faça, o novo aeroporto que se discute há cinquenta anos.

Acho que é disso que alguns falam quando falam da defesa das tradições. E que agarradinhos que somos às nossas tradições, benza-nos Deus. Mas também o que fariam os políticos se aquilo tudo estivesse já resolvido? O que prometeriam aos eleitores? E os eleitores o que exigiriam aos governantes?

A preservação da nossa espécie depende de promessas por cumprir. Inventar novas necessidades como fazem alguns, como casas-de-banho para cidadãos transgénero, ou um Serviço Nacional de Saúde para animais de companhia, dá cabo do cérebro a quem anda naquilo, como se pode constatar.

O ex-presidente da Câmara do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro, demitiu-se de assessor do primeiro-ministro António Costa por ter sido multado pela Comissão Nacional de Eleições. Se o lugar não vier a ser ocupado por ninguém poupa-se um ordenado, mas com a crise que para aí vai não acredito. Basta ver a quantidade de pessoas que andam pelas redes sociais a invejar o Rendimento Social de Inserção dos vizinhos.

Serafim, tentei responder às trinta e tal perguntas que vão passar a ser feitas a quem quiser chegar a ministro ou a secretário de Estado. Tentei, mas desisti. Confesso que nem percebi a maioria do que era perguntado. Parecia que estava num exame de chinês. Bolas, aquilo é só para quem frequenta lugares de alta cilindrada, digamos assim. Espero com ansiedade o questionário que vai ser feito aos autarcas.

Saudações intemporais

Manuel Serra d’Aire