O Ribatejo é um segredo bem guardado

Embora não seja um optimista inveterado, sou daqueles que olha para um copo de vinho e vê o copo sempre cheio ou meio cheio. Nos últimos tempos tenho sido desafiado para projectos que sempre sonhei realizar mas que agora já não me apetece. Mesmo assim estou metido numa camisa de sete varas porque há ideias que não se negam mesmo que nos digam ao ouvido que só os burros é que não mudam de opinião. Fica então aqui, preto no branco, que 2023 vai ser o ano de O MIRANTE na realização de iniciativas à margem do trabalho editorial, embora sempre pensando nos superiores interesses do jornal e no interesse público das iniciativas a que nos propomos. Esperem para ver e certamente que vão gostar de continuar a saber que O MIRANTE se apoia nas empresas e nas instituições sérias e bem dirigidas da região para ser também uma delas.

Numa altura em que a região está no centro do debate, a propósito da possibilidade de receber um aeroporto internacional, nada melhor que mostrar trabalho editorial para darmos a conhecer as potencialidades da região que, embora não tenha os favores políticos de outras regiões do país, tem gente laboriosa e dirigentes que ainda fazem a diferença e precisam da ajuda dos jornalistas.

Fica aqui escrito também, claramente, que O MIRANTE nunca será o arauto da desgraça mesmo que de Torres Novas cheguem tractores com asas, que do Entroncamento nos atirem à cara fenómenos com cornos, ou que em Santarém digam à boca cheia que temos que ser nós a perguntar ao Pedro Álvares Cabral se é verdade que ele está enterrado na Igreja da Graça.

Ironia à parte também não iremos ser nós a resolver as questões das margens do Tejo ou da falta de água para regar os campos durante o Verão ou os problemas da salinização ou do assoreamento; muito menos nos propomos oferecer casa de campo ou de bairro a António Costa ou a Marcelo Rebelo de Sousa só para que nos comecemos a encontrar no mesmo supermercado ou no mesmo café da cidade ou da aldeia. Está escrito nas estrelas que esta semana vou a Paris visitar, mesmo em cima do fecho da iniciativa, uma exposição de Francisco Tropa. Como está escrito no céu azul, que se vê da minha praia no Tejo, que um dia destes o Ribatejo vai ser um destino de eleição, não como a Comporta mas muito melhor que a Comporta, não como o Alentejo profundo mas como a Provence francesa onde todos os autarcas ribatejanos deviam passar férias para não dormirem na forma e se unirem à volta daquilo que cada cidade tem de melhor para oferecer a uma região única que ainda é um segredo bem guardado. JAE.