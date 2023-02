Dimensão estratégica

Um artigo em Dezembro do “Financial Times” - https://www.ft.com/content/24dbcc0f-7974-48d7-9824-ab86b58a3a29 -, sublinhava que, mais do que as nações, para o desenvolvimento económico é fundamental o papel das áreas urbanas. Os anglo saxónicos até utilizam a expressão “to levelling up”. Demonstra-se que as grandes cidades impulsionam metade do crescimento económico global. Entre muitos outros factores, os benefícios económicos resultam da maior especialização e aglomeração de pessoas. No fundo, a existência de massa crítica e de capacitação técnica que permite a diversificação de investimentos. Por outro lado, permite também a concentração de empresas com características, interesses ou actividades semelhantes – “clusters” – que aumentam a eficiência das trocas comerciais.

Por exemplo, cerca de 700 milhões de pessoas de países mais pobres vivem em regiões de alto crescimento económico: São Paulo no Brasil, Lagos e Ibadan na Nigéria, Bucareste na Roménia – a Roménia, ai, ai…- e Bogor na Indonésia. Até dá o exemplo curioso do Porto e da cidade de Mapusa, na Índia, que apresentaram um PIB per capita semelhante em 2019, apesar de Portugal ser mais de cinco vezes mais rico que a Índia. Ena…

No entanto, não se defendem crescimentos descontrolados, os quais se traduzem na marginalização de milhões de cidadãos, vencidos pela velocidade das transformações laborais e por uma competição económica muitas vezes desregulada que não se comove com o sofrimento Humano.

Bom, mas para mitigar as desigualdades sociais – que sempre existirão – as democracias têm instrumentos de participação que mais nenhum outro sistema político possui.

Tudo isto para dizer que Lisboa está numa encruzilhada. Por falta de estratégia, deixou-se prender. Como cidade, deixou-se cercar por um conjunto de municípios que não lhe permite qualquer crescimento. Com uma população com cerca de 504.000 habitantes, tem já seis cidades espanholas com população superior: Madrid, Barcelona, Valência, Sevilha, Saragoça e Málaga.

Curiosamente, para crescer, apenas o poderá fazer na área que hoje é ocupada pelo aeroporto Humberto Delgado… Ou consegue uma articulação integrada, extraordinariamente competente, com os municípios da sua área metropolitana, ou será inapelavelmente ultrapassada por outros centro e regiões espanholas.

Ao nosso nível micro, em Santarém celebram-se com “Hurras” as novas separações de Freguesias outrora agregadas. Mais um erro colossal que resulta da falta de coragem política para falar verdade às populações. Nano- freguesias ou micro-municípios, apenas são bons para satisfação de “egos de campanário” e para distribuição de lugares políticos a muitos desempregados da vida. Ou seja, pretendem-se votos fáceis à custa da demagogia de cordel.

Perde-se capacitação crítica, dimensão estratégica, planeamento eficaz e optimização de custos. E, claro, fogem investimentos e…pessoas.

Em Santarém, existem algumas placas toponímicas com o nome da cidade - que é suposto indicarem o seu início – cuja localização já é inadequada. Por exemplo, antes do bairro de Vale de Estacas existe uma dessas placas, quando a cidade, hoje em dia, se inicia bem antes, quase à saída da rotunda da fábrica de cervejas Font Salem. Também a rua “O” apresenta várias indicações com a palavra “Santarém”, quando essa mesma rua atravessa já a própria cidade. Indica-nos o percurso para Santarém, quando já estamos em plena urbe.

Detalhes que importará avaliar e corrigir, a bem do espreguiçar da própria cidade.

P.N.Pimenta Braz