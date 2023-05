O crime não compensa

Jogo de futsal entre Mação e Benavente feriu a verdade desportiva e vai ser investigado

O Mação FC conquistou o título distrital de futsal com uma goleada histórica de 60-0 sobre um adversário que se apresentou em campo com apenas três jogadores. A Associação de Futebol de Santarém não homologou o resultado, fala em indícios de eventuais práticas de crimes e remeteu o caso para os órgãos disciplinares e para o Ministério Público. Mação diz que regulamentos foram cumpridos e Benavente desculpa-se com falta de jogadores.

O jogo de futsal entre as equipas seniores do Mação Futebol Clube e do Benavente Futsal Clube, a contar para a 1ª divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, tornou-se notícia nacional pelo volumoso resultado de 60-0 a favor da equipa de Mação e o caso vai ser participado ao Ministério Público. O resultado explica-se pelo facto de a equipa de Benavente ter comparecido nesse jogo decisivo para atribuição do título com apenas três atletas (o futsal joga-se com 5 de cada lado) e permitiu ao clube de Mação sagrar-se campeão distrital – acabou em igualdade pontual com o Vitória de Santarém mas com melhor diferença entre golos marcados e sofridos graças à goleada recorde na última jornada.

A Associação de Futebol de Santarém (AFS) reagiu com evidente desconforto ao episódio ocorrido no sábado, 6 de Maio, e depois de um comunicado no domingo onde considerava que o campeonato estava “manchado” e os danos eram “irreparáveis”, decidiu na segunda-feira não homologar o resultado registado nem a classificação da prova. Deliberou ainda enviar participação ao Conselho de Disciplina da AFS, solicitando decisão urgente e comunicar o caso ao Ministério Público. “Os factos e as circunstâncias em que os mesmos se verificaram representam, na opinião desta Direcção, indícios de eventuais práticas de crimes (…) por comportamentos susceptíveis de afectar a verdade, a lealdade e a correcção da competição e do seu resultado na actividade desportiva”, alega a AFS, que é liderada por Francisco Jerónimo.

Benavente FC sem jogadores disponíveis

O Benavente Futsal Clube (BFC) justificou-se dizendo que informou a Associação de Futebol de Santarém (AFS) que não tinha jogadores disponíveis para o jogo de 6 de Maio em Mação. Em comunicado o clube garante que perguntou à AFS quais seriam as consequências de uma falta de comparência ao jogo e que a resposta dada via e-mail foram os valores das multas que constam no artigo 49 da AFS. “No dia 5 de Maio, pelas 11h00, o BFC enviou um e-mail para a AFS comunicando que tinha apenas três jogadores disponíveis para o jogo de 6 de Maio. O BFC nunca obteve resposta a este e-mail”, pode ler-se no comunicado.

Já no decorrer do jogo, o clube de Benavente diz que solicitou à equipa de arbitragem para que o Mação FC disputasse a partida só com três jogadores o que terá “sido negado” ficando a decisão ao critério da equipa adversária. O Benavente FC diz ainda que o vice-presidente da AFS, Jorge Heleno, assistiu a parte do jogo e deixou que este decorresse normalmente. A O MIRANTE o clube afirma que não vai falar mais sobre o assunto tendo em conta a abertura de um inquérito por parte da AFS e “pede desculpa à população de Benavente”.

A AFS criticou duramente o clube dizendo que “não podem existir razões que levem o Benavente Futsal Clube a entrar com apenas três atletas, sendo dois da formação e com o comportamento tão passivo como o testemunhado por toda a gente presente no pavilhão”. E reforça: “Não admitimos nem aceitamos que dirigentes e treinador tenham exposto jovens atletas a tão grande humilhação. Isto não é desporto!”.

Mação FC quer homologação do resultado e vitória na Taça Nacional

O Mação FC também reagiu dizendo que as acusações de que está a ser alvo são graves e que o clube não as irá deixar passar em claro sem as devidas diligências legais. A garantia está plasmada no esclarecimento publicado nas redes sociais, onde o clube defende que “a homologação dos resultados deve ser feita pela AFS, tendo em conta que todos os regulamentos foram cumpridos no jogo do dia 6 de Maio, que resultaram com o Mação FC campeão”.

O clube de Mação aponta o dedo à AFS por saber das condicionantes do Benavente apresentadas na véspera do jogo - “e estando nomeado um representante da mesma no pavilhão, devia ter sido a AFS a primeira a tentar encontrar uma solução ética para a resolução do problema”. Acrescenta que sempre mostrou abertura para jogar noutra data ou horário.

O Mação FC refere ainda que habitualmente é o campeão distrital a disputar a Taça Nacional, mas informa que não tem condições de participar em campeonatos nacionais na próxima época, pelo que, “para bem do futsal distrital, deverá ser indicado o Vitória de Santarém para representar o distrito na Taça Nacional”. No entanto, defende o emblema de Mação, “a homologação dos resultados deve ser feita pela AFS, tendo em conta que todos os regulamentos foram cumpridos no jogo do dia 6 de Maio, que resultaram com o Mação FC campeão”.

O comunicado termina dizendo: “O Mação FC está e estará sempre disponível para o apuramento de toda a verdade, pois o bom nome do clube não pode ser colocado em causa por algo que lhe é completamente alheio. Face ao exposto, o Mação FC estará atento e não hesitará em actuar judicialmente contra aqueles que coloquem o bom nome da instituição em causa”.