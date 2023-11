Inovadora conceção “Madrid: 1 estação-2 terminais” replicada & melhorada em Lisboa

A Gare do Oriente não consegue ser a estação de Lisboa para a capacidade/requisitos do século XXI. Mas pode ser integrada na estação Alverca-aeroporto no formato “1 estação-2 terminais” e, assim, ser parte de uma só estação-XXI que se articula com o aeroporto. É o que Madrid está a fazer.

A Espanha vai muito à frente de Portugal na implementação da rede em bitola europeia, o que permite recolher a sua experiência na articulação das duas bitolas nas maiores estações de Madrid (Atocha e Chamartin) e Barcelona (Sants e Sagrera). Da sua observação, ressalta claro que a limitada G. Oriente não consegue ser a estação intermodal Lisboa-XXI, mas também ressalta que pode contribuir para resolver o desafio. É o que se está a fazer em Madrid-XXI com “1 estação-2 terminais”. 1 – A G. Oriente sozinha como o futuro HUB intermodal de Lisboa, é uma ficção A G. Oriente é, na essência, uma estação de metro subterrânea sobre a qual se colocou o cartão de publicidade da Expo, um bonito (e ventoso) apeadeiro elevado com 80m de largura. A componente ferroviária não pode crescer para cima nem para baixo nem para qualquer dos lados, está encapsulada. A G. Oriente não tem espaço para articular duas bitolas e incorporar separados tráfegos de longo-curso. Seria disfuncional para as ligações internacionais AV Lisboa-Madrid e AV Lisboa-Corunha e para a ligação de um distante aeroporto de raiz (passageiro com bagagem) que, sozinha, pode gerar, num mês de verão, um volume superior a 2M de passageiros, ou seja, mais que todos os tráfegos, soma que atingiu 0,9M (AMT: média mensal 2018). 2 – Atuais linhas férreas serem capazes de atender distantes aeroportos de raiz, é uma ficção O aeroporto processará em ponta 90movimentos por hora (15.300 passageiros), o que significa que o volume a transportar pelo shuttle poderá ir a 6 mil passageiros. Em Lisboa, por ferrovia existente a distância vai desde Alcochete-73km / V. Novas-81km (pela ponte 25 de Abril) a Santarém (Casével)-90km (pela L. Norte). Vejamos o mais distante aeroporto europeu de razoável dimensão, Stansted (o quinto de Londres), por ferrovia a 59km do centro: O Express Stansted renovou agora a frota (10 comboios): comprimento 236m (12 carruagens), velocidade máxima 160km/h e lotação 720 passageiros. Com partidas cada 15 minutos, a capacidade nos dois sentidos é de 5.760 passageiros/h. Ora, em Alcochete e V. Novas, o Express seria condicionado pelo ritmo da Fertagus (estações sem ultrapassagem), precisando respetivamente de 75min e 82min. Em Casével, o percurso seria na ordem de 75minutos. Na maturidade, os três precisam de cerca de 120 viagens/dia (dois sentidos), o que é impraticável na ferrovia existente. 3 – Tem de se dizer a verdade aos portugueses sobre a articulação aeroporto-ferrovia 3.1 - O aeroporto na margem sul requer a ponte Chelas-Barreiro: é impraticável encaixar 120 viagens/dia sobre as 150 viagens /dia do suburbano Fertagus com paragens. O aeroporto requer a ponte Chelas-Barreiro para evitar a Fertagus e, também, reduzir o trajeto – Alcochete para 55km e V. Novas cerca de 63km – o que significa que, mesmo assim, o percurso levaria cerca de 52min ou já perto de 60min. 3.2 - O aeroporto na margem norte a 90km (Casével) requer duplicar a bitola ibérica: a futura linha AV Lisboa-Porto (em bitola europeia) será do lado oposto da serra dos Candeeiros. Na Linha do Norte – em bitola ibérica e assim irá continuar − é impraticável encaixar 120 viagens/dia do Express, quando ela está esgotada por 36 viagens da soma dos rápidos comboios Alfa (301 lugares) e Intercidades (438 lugares).

Com este artigo concluímos a clarificação da Visão XXI que propusemos ao país e que Alverca iria acolher. Desde muito cedo divulgamos a nossa solução. A documentação relevante foi remetida à tutela, aos partidos com assento na Assembleia da República e aos municípios relacionados, bem como às entidades competentes (APA, ANAC, NAV ) e aos pilotos (APPLA). Criámos um site para consulta pública e atualização da evolução técnica e notícias. Entendemos que a região merecia mais. A vontade de O MIRANTE em informar a população e a sua disponibilidade para uma sequência de artigos explicativos foi a oportunidade que muito agradecemos. Julgamos que agora a região, Alverca em particular, conhece melhor a valia e a eficiência da solução técnico-económica para a debater e julgar em consciência.