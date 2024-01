A Renova quer ser dona da nascente do Almonda e das muralhas da cidade partilhe no Facebook A Renova quer privatizar a nascente do Almonda. Um dia destes vai querer gerir as muralhas do castelo de Torres Novas. Quem sabe onde é que isto vai parar.

A nascente do Almonda em Torres Novas um dia destes vai ser notícia na CNN, no The New York Times, no El País, ou numa qualquer empresa de notícias que espelham os maiores fenómenos políticos, culturais e económicos que acontecem pelo mundo. A Renova é uma grande empresa, com dimensão internacional, que vive em grande parte da água da nascente do rio. A gruta da nascente do rio Almonda localiza-se nas freguesias de Zibreira e Pedrógão. Desenvolve-se ao longo de mais de 15 quilómetros e é constituída por um verdadeiro santuário da espeleologia nacional já que, no seu conjunto, representa a mais extensa rede cársica actualmente conhecida em Portugal. Compõe-se de várias ribeiras subterrâneas que dão origem à nascente do rio Almonda.

É este património que a administração da Renova quer que seja privatizado, em nome dos interesses de uma fábrica, em nome dos interesses de uma família, contra todas as regras de um país livre e democrático, contra todos os princípios éticos, contra todos os cidadãos de Torres Novas, do concelho e da região; um verdadeiro desafio à democracia e à resiliência de um povo.

É curioso que sejam só os partidos menos representativos nos órgãos autárquicos a manifestarem-se contra este atentado a um dos patrimónios mais importantes do concelho. O actual presidente da câmara, Pedro Ferreira, não tem razões para dormir descansado, uma vez que está a deixar-se manobrar por interesses que contradizem tudo aquilo que é a sua postura como autarca e a seriedade que todos lhe reconhecemos. Se a nascente do Almonda não for um santuário que os Torrejanos, e todos os homens livres do mundo, possam visitar e fruir, e for vedada pela família que vive dos rendimentos da Renova, quem sabe um dia destes também vai querer as muralhas da cidade, e ninguém terá razões para o impedir porque passamos de pessoas a aves de rapina.