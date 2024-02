Presidente da Câmara de Almeirim dá uma ajuda à Ministra da Agricultura mas do lado dos agricultores

Pedro Ribeiro postou hoje na sua página partilhada no Whatsapp um texto que é uma boa ajuda para Maria do Céu Albuquerque ajudar a resolver os problemas que tem e vai continuar a ter com os agricultores. Tal como se esperava a revolta dos agricultores franceses chegou a Espanha, e quase ao mesmo tempo mobilizou os agricultores portugueses que se organizarem sem as associações do sector, o que diz bem do momento que atravessamos em termos políticos. Eis o texto de Pedro Ribeiro que parece ter sido escrito para chegar à Ministra da Agricultura e ao seu camarada primeiro ministro António Costa: