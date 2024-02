Personalidades do Ano: o jornalismo de proximidade que é a marca de O MIRANTE

Na próxima semana realiza-se em Santarém a 19ª edição da cerimónia das Personalidades do Ano organizada por O MIRANTE. A minha memória é fraca para algumas coisas, mas para outras é forte e não desarma. Quando tenho o azar de esquecer, e de gastar as reservas da memória RAM, tenho a Joana, e agora também o Bernardo, que para minha sorte aceitaram o desafio de trabalharem comigo.

Diz a Joana que assim que se sentou à secretária, ainda no Beco dos Agulheiros, eu lhe disse: “agora que chegaste vamos começar a organizar as Personalidades do Ano para concorrermos com o Galardão Empresa do Ano cuja iniciativa tínhamos proposto três anos antes ao presidente da Nersant e que foi aceite de imediato.

Não sou capaz de diferenciar o meu interesse e entusiasmo tanto na organização do Galardão Empresa do Ano como na organização das Personalidades do Ano. É quase como perguntar a um pai que tem vários filhos de qual é que gosta mais. Hoje, nesta data, a poucos dias de editarmos um suplemento com treze entrevistas às treze personalidades do ano, é difícil não tomar partido sabendo que vamos mexer com a comunidade, que os nossos premiados não se ficaram pela satisfação de saberem que vão ser reconhecidos publicamente, como aceitaram falar e assumir em entrevista aquilo que os fez merecer a escolha dos jornalistas da redacção de O MIRANTE. Uns mais do que outros, por razões também díspares, já que os distinguidos têm diferentes papéis na sua intervenção na comunidade e na sociedade em geral.

Há uma situação que quero partilhar com os leitores desta página que acho pertinente e que merece ficar registado. Não há ano nenhum que não digamos, depois de cada cerimónia, tentando apanhar o que resta dos cacos que partimos ao longo do nosso trabalho de premiar, elogiar e criticar, que não digamos, repito, "este foi o melhor ano de todos, e a melhor cerimónia", e as razões são quase sempre as mesmas: a presença dos nossos ilustres convidados que enchem as salas onde nos juntamos e a excelência dos nossos premiados que nunca se fazem rogados a receberem a distinção nem deixam por mãos alheias o mérito que têm e que lhes reconhecemos.

No dia 29 de Fevereiro a cerimónia das Personalidades do Ano inaugura uma nova etapa anunciada em Novembro na cerimónia da entrega dos prémios Galardão Empresa do Ano.

A Joana vai assumir o seu papel de líder, como é justo e já vem acontecendo há muito tempo noutras situações, e o Bernardo, que neste momento é coordenador editorial, vai assumir a apresentação e direcção da cerimónia em cima do palco onde vamos reconhecer uma a uma todas as personalidades do ano de 2023.

O MIRANTE é um jornal que edita livros quase desde a sua fundação, premeia empresários e personalidades da vida pública ligadas às mais diferentes áreas da nossa sociedade, somos escolhidos por algumas entidades para entregarmos donativos às pessoas que são notícia no nosso jornal e disso nos orgulhamos; levamos o nome da região aos quatro cantos do mundo, somos a melhor redacção descentralizada dos jornais e das televisões de Lisboa e do Porto, que têm no nosso trabalho referências para valorizarem o seu, e disso também nos orgulhamos, por que ao trabalho de jornalista pode aplicar-se, sem vaidade, o provérbio que ensina que "a mão que dá está sempre acima da mão que recebe".

O jornalismo regional tem um lugar na democracia portuguesa que O MIRANTE representa há 36 anos sempre em crescendo, com muita luta e uma firmeza inabalável. O lema desta iniciativa é igual desde o primeiro dia: "Qualquer momento é bom para dizer isto é justo". JAE.