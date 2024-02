Género vetado?

Devem ser promovidas nas escolas, acções de sensibilização sobre os pais, as crianças, os jovens e todos os docentes, sempre que possível organizadas em conjunto com organizações LGBT, para sensibilizar os jovens para a realidade LGBT.

Cada escola deve ter um responsável – como não se concretiza a sua formação, pode indicar-se o rato Mickey - a quem, as crianças, jovens e o pessoal docente possam denunciar casos de putativos equívocos de género: “

eu acho que o Zé é de um género diferente daquele que aparenta, porque gosta de ballet

…” De acordo, então, com esse rato Mickey, a escola deverá articular com os pais, medidas adequadas, seja lá o que isso for.