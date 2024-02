Quadras soltas de escárnio e mal-dizer baseadas em factos verídicos

partilhe no Facebook

Interventivo Manuel Serra d’Aire

Sendo eu um fervoroso respeitador e admirador das mais enraizadas tradições populares deixo aqui mais uma vez o testamento de enterro do Entrudo apesar de já se ter rezado a missa de sétimo dia pelo pobre defunto. Mas como este ano o Carnaval teve prolongamento, porque os foliões e folionas tiveram medo da chuva e de se constipar, obviamente ninguém vai levar a mal o atraso.

O mundo está estranho,

E a tradição já não é o que era

A coisa está de tal maneira

Que o Carnaval vai até à Primavera

Era uma política promissora

E que cedo deu nas vistas

Tão depressa chegou a ministra

Como a seguir desapareceu das listas

À ministra Maria do Céu Antunes

Deixo-lhe um dichote dos antigos

Quem tem camaradas assim

Não precisa da CAP nem de inimigos

Para a menosprezada governante

Já nada será como dantes

Mesmo que um dia volte a ter

O quartel-general em Abrantes

As autárquicas são para o ano

E alguns zunzuns já se ouvem bem

Como aquele que fala em mudanças

de Almeirim para Santarém

Na Chamusca governa um autarca

Já com fama de modelo no continente e ilhas

Tanto faz inaugurações de chinelos

Como recebe generais de sapatilhas

No Carnaval nada parece mal

Diz o povo e muito bem

Mas há quem não partilhe da ideia

Lá para os lados de Santarém

O júri do Carnaval de Santarém

Não sabia no que se estava a meter

Ouviu tantas ou tão poucas

Que ainda deve ter as orelhas a arder

Parece incurável a teimosia

da Comissão Técnica Independente

Que continua a designar Alcochete

Ao que está em Benavente

Vai caber ao novo Governo

ter capacidade e c...

para escolher o novo local

para aterrarem os aviões

Há sempre quem vá dizer mal e quem vá dizer bem

Aterre o aeroporto em Benavente ou Santarém

É uma sina deste país à beira-mar plantado

Não há passo que se dê que não seja criticado

São constantes as polémicas

E já não dá para esconder

Alguns quartéis de bombeiros

São autênticas casas a arder

Se não acreditam no que digo

E precisam de mais provas

Então vão ver com atenção

O que se passa em Torres Novas

Somos um país pequeno

Mas com muita tradição e mistério

E impossível de governar

sem haver tanto ministério

É muito ministro à compita

Todos se desunham para terem púlpito

Mas o ministério mais activo

É sem dúvida o Ministério Público

No ano do cinquentenário de Abril

Não vão faltar actos eleitorais

Vamos ver como vota o povo

E de quais gostam mais

Manel já chegamos à quaresma

Período de recolhimento e abstinência

Vê se te conténs nos comes e bebes

Para não teres de fazer penitência

Chegou a hora da despedida

E de chorar mais um Entrudo

Para o ano cá estaremos

Se entretanto não acabar o mundo

Saudações quaresmais do

Serafim das Neves