Uma transmontana que é voz de comando na Golegã Francisco Moita Flores foi acusado de receber vantagem patrimonial, de cerca de 300 mil euros, no caso do parque de estacionamento subterrâneo no Jardim da Liberdade.

Os Bombeiros Voluntários da Golegã vivem uma realidade ao nível do comando que aparentemente não agrada a todos. Oriana Brás é a comandante que nesta altura está a pôr ordem na corporação e a dirigir com mão pesada aqueles que zelam pela segurança de pessoas e bens do concelho. Uma mulher, e ainda por cima uma mulher transmontana, no comando de uma equipa pouco habituada a uma voz de comando feminina, está a causar polémica e a gerar alguns boatos tentando, com ataques pessoais, pôr em causa as mudanças na corporação. O MIRANTE dá conta de um episódio passado entre os bombeiros e a câmara municipal que aparentemente não põe em causa o funcionamento da corporação. No entanto, como é sabido, nos Bombeiros da Golegã a guerra entre dirigentes é mais antiga que o ferro velho. Oxalá continue a passar ao lado de quem veste a farda.