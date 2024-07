Um jackpot no sorteio da Factura da Sorte com o regresso dos prémios em Audis e um aeroporto ao pé de casa para endoidecer de vez

Municionado Serafim das Neves

Não sei se te recordas do sorteio da Factura da Sorte, criado no tempo do Passos Coelho e da Troika, para dar um carro topo de gama por semana aos portugueses que pedissem factura com contribuinte, mas que, dois anos depois, no tempo do António Costa, passou a dar certificados de aforro, porque certas almas achavam que o Estado não devia aburguesar o povo?

Pois bem, descobri que agora, nem Audi topo de gama nem Títulos do Tesouro, porque o sorteio não se realiza desde Dezembro do ano passado. Não foi extinto, mas não se faz. E ninguém diz se foi por quebra nas audiências da transmissão televisiva do sorteio, devido à saída da apresentadora Serenella Andrade, ou por avaria na tômbola. E o que é estranho é que nenhum partido político protestou, nem foi criada nenhuma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o que se passa.

Li algures que o euromilhões das facturas, digamos assim, não anda, por ainda não ter havido um entendimento entre a Autoridade Tributária e Aduaneira e a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, para a renovação dos protocolos necessários para viabilizar a coisa. Meio ano de negociações e nada.

Na Função Pública já é tradição ser assim e as tradições lá por aqueles lados são sagradas. Professores, polícias, enfermeiros, médicos passam meses e meses em negociações e agora também os dos impostos, tesouro e dívida pública. Negociações, ameaças de greves, greves e nada. Só falta mesmo os contribuintes saírem à rua em manifestações a abanar molhinhos de facturas e com cartazes a dizer, salvem a Factura da Sorte.

E há mais, apesar de ter sido prometido que assim que houvesse acordo para os protocolos, se iriam realizar todos os sorteios em atraso, nada garante que tal vá acontecer, até porque mudou o Governo e a gente sabe como são estas coisas. Também não contaram o tempo de serviço aos professores e a outros funcionários do Estado, como tinham prometido, ou só contaram uma parte.

A minha única esperança é que o novo Ministro das Finanças, cujo nome ainda não decorei, pegue em todos os certificados de aforro acumulados, mais os prémios dos sorteios extraordinários que também foram suspensos e faça um jackpot com todas as facturas deste ano. E, se quiserem, o vencedor, em vez de certificados de aforro, pode receber uma frota de carros topo de gama. Isso é que era!!

Uma organização chamada Federação Europeia de Transportes e Ambiente, que anda há anos e anos a tentar que os governos aumentem o preço dos combustíveis para acabar com a poluição, veio dizer um dia destes que as partículas ultrafinas que resultam do uso de enxofre e compostos aromáticos nos combustíveis da aviação, põem em risco a saúde de quem mora num raio de 20 quilómetros dos aeroportos, agravando o desenvolvimento de problemas cardíacos, respiratórios e de saúde mental.

Mas, se é assim como dizem, e se o ruído dos aviões a descolar e aterrar também dá cabo da cabeça a qualquer um, porque é que tanta gente continua a reivindicar um novo aeroporto ao pé de casa? Queres ver que lhes andam a prometer casas novas com piscina, bem longe dali... e um Audi topo de gama??!!

Saudações aeronáuticas

Manuel Serra d’Aire