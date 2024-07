A agricultura como fonte de eterna juventude e um IRS jovem que exclui a Taylor Swift

Chistoso Serafim das Neves

Há jovens a serem discriminados e é preciso denunciar tal coisa. Se um agricultor, para receber apoios, é considerado jovem até aos 40 anos, porque é que, para efeitos de IRS, só somos jovens até aos 35 anos? É uma injustiça ou não é?! Ou somos todos jovens até aos 40, ou não somos? Discriminar assim à descarada é que não vale.

E já nem falo noutras discriminações de jovens que se metem pelos olhos dentro. Porque não alargar a idade da juventude até aos 50 ou 60 anos? Querem lá ver que a Sónia Araújo, a Catarina Furtado, a Fátima Lopes, não são jovens?! IRS mais baixo para elas, por favor. E se quiserem ir lavrar a terra, que lhes seja dado o estatuto de jovens agricultoras, pois então!!

Aquela cantora americana que se abanou toda, em Lisboa, para gáudio de uns largos milhares, a Taylor Swift, faz 35 anos em Dezembro. Quando o IRS jovem entrar em vigor, em Janeiro do ano que vem, já não pode beneficiar dele, embora ainda possa usufruir das benesses no sector agrícola, se mudar de ramo. Mas a nossa Luciana Abreu que deite contas à vida. A partir de Maio do ano que vem já nem jovem agricultora pode ser, mesmo que compre uma quinta no Ribatejo.

E o mesmo se passa com o Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, que também faz 39 anos, para o ano, mas em Outubro. Apesar de estar em grande forma física como mostra a fotografia do Guia Autárquico que saiu o mês passado, só tem mais um ano e meio de acesso a fundos para a agricultura, se por acaso decidir semear milho. Os critérios para ser jovem agricultor deviam mudar e já.

Mas há mais autarcas da região a transpirar juventude e forma física por todos os poros, que também são excluídos pelas tacanhas definições de juventude. Como é possível, por exemplo, que a presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona, que aparece na fotografia, fresca como uma alface e com um cavalo pela arreata, não seja considerada jovem, se quiser dedicar-se a lavrar as terras que o José Relvas deixou ao município?! Andam todos cegos ou quê?

O presidente do Cartaxo, João Heitor, que anda a ensinar artes marciais nos tempos livres, nas escolas e que até posou com o quimono vestido; Luís Filipe Santana Dias, presidente de Rio Maior, que aparece na sua potente moto a resplandecer de juventude, ou o jovial Hugo Cristóvão, xadrezista afamado e presidente da Câmara de Tomar, não são considerados jovens, nem para a agricultura, nem para o IRS, porque carga de água?!

Não termino sem uma referência ao presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, que tu dizes ter contratado umas vacas por nove mil euros, para animarem as festas da cidade. Espero, tal como tu, que sejam vacas lá da terra. Prata da Casa, como ele gosta de dizer.

E se ele, depois de presidente da câmara, não quer ir mais longe na política e até aceita ser presidente de junta, recordo-lhe que pode ser mais modesto e não ir para presidente de nada. Basta-lhe ir para assessor do António Costa, por exemplo, como fez o seu amigo e homónimo, Pedro Magalhães Ribeiro, depois de deixar de ser presidente do Cartaxo. E como não quer largar a terra...sempre pode trabalhar à distância.

Saudações eternamente jovens

Manuel Serra de’Aire