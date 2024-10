Aproveitar as ondas de assaltos para fazer surf e meter portas giratórias para as saídas dos indignados

Animado Serafim das Neves

Depois de ler tantas notícias sobre políticos locais que abandonam as reuniões dos executivos municipais a que pertencem, acometidos de homéricas birras, mas que logo regressam para não perderem uns preciosos minutinhos de exposição e fama, nas transmissões online das mesmas, venho sugerir que se instalem portas giratórias nas salas onde elas decorrem.

Não sei se te lembras do tempo do “agarra-me se não eu mato-me”, que começava por ser um ameaçador “agarrem-me se não eu mato-o”, e que tantas alegrias nos proporcionou em convívios de decilitragem de cerveja e alimentados por tremoços e discussões sobre assuntos que agora já só se discutem em canais especializados, com um painel - gosto desta palavra - de comentadores - então desta ainda gosto mais.

A diferença é que fazíamos aquilo como amadores e ainda tínhamos que pagar a conta. Agora as inflamações deles, digamos assim, saem-nos mais caras porque todos ganham, ou ordenado, ou senhas de presença se forem da oposição, e o dinheiro não lhes sai das carteiras, mas dos nossos impostos. Mas a culpa não é deles, coitados, é nossa, porque os elegemos... lá está a maravilha da democracia.

Há dias o presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, Armindo Monteiro, fechava um texto de reflexão sobre a situação económica do país, com o título: “Vai mesmo ficar tudo bem?”, citando um poema do Mário Cesariny.

“Afinal o que importa é não ter medo: fechar os olhos/ frente ao precipício/ e cair verticalmente no vício// Não é verdade rapaz? E amanhã há bola/ antes de haver cinema madame blanche e parola// Que afinal o que importa não é haver gente com/ fome/ porque assim como assim ainda há muita gente que/ come”.

Refiro este caso porque é sempre melhor citar poetas do que jogadores e treinadores de futebol, autarcas e políticos em geral, ou comentadores televisivos. O Portugal de hoje é o Portugal de ontem, que Mário Cesariny tão bem retratou e Alexandre O’Neil, também, já agora, em poemas como “O País Relativo”.

“País engravatado todo o ano/ e a assoar-se na gravata por engano// País dos gigantones que passeiam/ a importância e o papelão,/inaugurando esguichos no engonço/do gesto e do chavão. // E ainda há quem os ouça, quem os leia/ e lhes agradeça a fontanária ideia!”

A elite do surf vai estar, em Março do ano que vem, na praia de Supertubos, em Peniche, para disputar a terceira etapa do circuito principal da Liga Mundial de Surf. É nestas notícias que se vê que a classe política aqui da região, não sabe aproveitar o que temos. Todos os dias a falarem de ondas e vagas e de crimes e deixam o campeonato de surf passar ao largo?

Não me despeço com frases do tempo da televisão a preto e branco e um só canal, como: “A bem da Nação” e “Deus, Pátria e Família”, como fizeram certos eleitos locais em Santarém e Salvaterra de Magos, mas espero que tais “heróis valentes”, digamos assim, recebam, pelo Natal, um manual da antiga quarta classe com as fotografias dos “chefes da Nação”, e uma boa enxada, para irem cavar batatas ou fazer cadabulhos...de sol a sol, claro!

Saudações poéticas

Manuel Serra d’Aire