A frase “a Saúde em Portugal está doente” é infelizmente o sentimento dos Portugueses que dependem do SNS, O QUE DEVERIA SER O PILAR DE ACESSO UNIVERSAL, é um emaranhado de burocracias e má gestão do dinheiro público.

Os tempos de espera para consultas e cirurgias atingiram patamares alarmantes, pacientes com condições graves aguardam meses ou até anos por tratamentos essenciais, beliscando a dignidade humana, alem disso os serviços de urgência e de emergência médica INEM que deveriam ser um refúgio imediato , são testes de paciência com esperas que colocam diariamente vidas em risco.

Outro problema critico é a falta de recursos humanos, muitos profissionais qualificados emigraram em busca de melhores condições de trabalho e remuneração, a falta de especialistas em áreas cruciais colocam em risco a prevenção e o acompanhamento de doentes crónicos.

Nas Farmácias a falta de medicamentos é recorrente, há uma lista de mais de 100 medicamentos que estão sistematicamente rateados que desesperam doentes e farmacêuticos e que põem em risco a continuação de terapêuticas e a estabilidade emocional e física dos doentes , é urgente rever o sistema de exportação de medicamentos .

É fundamental que o Governo priorize a Saúde como um pilar essencial do bem estar Social, é urgente um plano estratégico que reconheça que é preciso Restruturar, as parcerias publico privadas deveriam ser uma aposta séria do Governo, todos sabemos que a gestão privada ao contrario da gestão publica consegue melhores resultados com menos recursos financeiros, temos como exemplo o que aconteceu nos Hospitais de Vila Franca de Xira, Loures e Cascais. Portugal merece um sistema de Saúde à altura das contribuições fiscais dos portugueses. A Saúde está doente mas ainda tem cura com coragem política, investimento e sobretudo muito melhor gestão .

É tempo de agir porque a saúde é um direito e não um privilégio.