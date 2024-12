António Camilo tem um chefe de gabinete autoritário, brincalhão e artista

O chefe de gabinete do presidente da câmara da Golegã, Pedro Ramalheira Azevedo, proibiu uma jornalista de O MIRANTE de assistir presencialmente a uma reunião do executivo, barrando por duas vezes a entrada no salão nobre.

A primeira vez justificando que a reunião era privada e mais tarde porque a jornalista ia prejudicar o trabalho dos técnicos que filmavam a reunião. António Camilo diz que o seu chefe de gabinete "é boa pessoa mas tem um feitio especial". Esta resposta está numa entrevista publicada há cerca de um ano neste jornal. Se este indivíduo, que se dá ao luxo de proibir um jornalista de fazer o seu trabalho, é boa pessoa, então o que é que são as pessoas que colaboram com a imprensa e querem valorizar o seu trabalho e o daqueles para quem trabalham? Um gajo em Almeirim, que trabalha directamente com Pedro Ribeiro, já fez desaparecer um jornalista da casa numa foto porque, aparentemente, é analfabeto e julgou que ninguém ia dar por isso; agora é o chefe de gabinete do presidente da Câmara da Golegã que, no seu reduto, resolve brincar com quem trabalha só porque tem carta branca para fazer o que muito bem lhe apetece. Ninguém morre por ter que enfrentar esta cambada de sacanas, mas que fazem mossa lá isso fazem. E não há por aí muita gente à procura de emprego que seja responsável, saiba respeitar a instituição que lhe paga o ordenado, e tenha respeito pelo trabalho dos outros! Não é na Golegã que faltam pedreiros e cantoneiros? Então o que é que António Camilo está à espera?.