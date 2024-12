Os aviões por cima das casas em Alverca e as multas de 52.40 euros que a NAV paga

Estabelecido e contestado que foi o horário inacreditável dos aviões terminarem os voos à meia-noite com reinício às 5 horas da madrugada, verificamos que existem multas para quem não cumpra com esta «inteligente» decisão da NAV. Sim, existem multas que nos fazem abrir a boca de espanto. Acreditem ou não, o valor das coimas estipuladas cifra-se, apenas, em 52.40 euros! Uma «exorbitância» comparada aos milhões arrecadados pelos donos e senhores da NAV

E como sobre este assunto de horários e coimas já tudo foi dito, abordemos uma outra face deste persistente e penoso problema que tanto nos vem afectando.

Bem aventurados os alverquenses (sem letra maiúscula) que se insurgem nas redes sociais e protestam, em textos de escola primária, contra as ervas nos passeios da cidade, o lixo fora dos contentores, os carros mal estacionados, uma bicicleta travada há dois dias encostada ao tronco de uma árvore.

São aqueles que respondem aos meus artigos e usam chinelo no pé, com frases como esta: «Se não está bem, mude-se!», utilizando outras frases de teor ofensivo e agressivo e fazendo comparações de um infantilismo tão pungente quanto deprimente.

Abençoados surdos de nascença que nem o ronco dos aviões a desoras e as suas partículas, a causar danos irreversíveis à nossa saúde, os faz acordar do seu sono de pedra (se calhar, até faz!) ou assinar uma petição que anda por aí há meses (nem que fosse com cruz), e que conta, até agora, com o risível e ridículo número de aderentes, num somatório total, até hoje, de 2.203 assinaturas!

Gente que não se incomoda com o essencial, mas que se preocupa com trivialidades. Gente que não se importa de viver num inferno, enquanto eu (e outros, embora poucos) prefira importar-me com o que é importante, e tentar viver no céu.

Não tolero que me imponham este afrontoso desconforto, este desassossego, esta intranquilidade, este receio pela minha saúde e a saúde dos meus. Pessoas com zero de intervenção, que, ao cruzarem os braços, e ao criticarem quem os traz descruzados, se colocam, nitidamente, ao lado do opressor, a dar pelo nome de NAV.

Comparando o número de assinaturas da petição com os Grupos Públicos que utilizam as redes sociais e o nome de Alverca, deixo-vos este apanhado para podermos avaliar do desinteresse das pessoas em assuntos como este, dos aviões, que sobrevoam a nossa cidade dia e noite, a horas impróprias, com intervalos de apenas alguns minutos, num país onde aconteceu um 25 de Abril, e onde o respeito pelos direitos e a liberdade de cada um são espezinhados diariamente por um governo que nos desgoverna.

A lista e o respectivo número de aderentes: Alverca (1.300 membros); Alverca e amigos (31 mil membros); Alverca – praça virtual (10 mil membros); Alverca (1.300 membros); Em Alverca vive-se bem (???? 5,400 membros); Alverca é fixe ( 21 mil membros); Alverca ( 14 mil membros); Por uma Alverca melhor e democrática (934 membros).

Este último número de aderentes, relativamente aos anteriores, indica, sem gastar muitas palavras, as pessoas que temos e o seu grau de interesse comunitário, nesta nossa cidade de Alverca do Ribatejo.

Soledade Martinho Costa

(Escritora e jornalista, residente em Alverca do Ribatejo)