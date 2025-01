Alterações da voz? Há uma consulta que o pode ajudar

A voz é uma ferramenta importante para a comunicação humana e qualquer alteração na mesma poderá interferir, de forma significativa, na qualidade de vida e nas relações pessoais.

De forma a responder às necessidades das pessoas que têm queixas relativamente à sua voz e abordar mais detalhadamente estes problemas, o Hospital CUF Santarém criou a Consulta da Voz, uma das áreas de intervenção da especialidade de Otorrinolaringologia. Nestas consultas, são avaliados, em maior pormenor, os doentes com queixas de alteração da voz, deglutição e respiração, sendo ainda um espaço para orientar o doente sobre práticas adequadas para a manutenção da saúde vocal e prevenção de problemas futuros.

Quando devo recorrer à Consulta da Voz?

É importante procurar um especialista da Consulta da Voz sempre que tiver queixas associadas a problemas das cordas vocais:

Cansaço fácil quando fala, principalmente quando associado a discursos mais longos e/ou com maior intensidade do que o habitual. É comum este ser o primeiro sintoma a surgir, sendo muitas vezes ignorado.

Alteração da qualidade da voz (rouquidão), que pode passar por alteração do timbre, tremor ou falha ocasional. Estas queixas são particularmente relevantes se presentes por mais de duas semanas.

Dificuldade em engolir, respirar ou tosse persistente.

Se a presença de um destes sintomas ocorrer após uma cirurgia ao pescoço ou ao tórax, reforça a urgência de consultar o otorrinolaringologista.

Para além destas queixas, poderá recorrer à consulta se não se identifica com a sua voz, tanto em termos de idade ou género, ou, ainda, se é profissional da voz - cantor, locutor, telefonista, entre outras profissões - e necessita de acompanhamento ou aconselhamento para prevenir problemas.

Quais as principais causas para as alterações vocais?

Com frequência, as alterações da voz advêm do abuso e mau uso vocal, relacionados com falar durante muito tempo e/ou falar demasiado alto. Um exemplo habitual são as crianças que, durante o período escolar, andam roucas, porque gritam enquanto brincam com os amigos e, depois, ao fim de semana, a voz melhora.

Outras causas habituais podem ser as lesões das cordas vocais, nomeadamente pólipos, nódulos ou tumores, e o envelhecimento. O avançar da idade causa alterações na voz, num processo denominado por presbilaringe, que provoca uma atrofia das cordas vocais.

Em alguns casos, também podem surgir após uma cirurgia realizada no pescoço ou tórax, na qual haja o risco de lesão das cordas vocais ou do nervo responsável pelo seu movimento. Alguns exemplos são a cirurgia de remoção da tiroide, as cirurgias às artérias carótidas no pescoço e as cirurgias ao pulmão e ao coração.

Como se pode diagnosticar um problema na voz?

Somente após o diagnóstico correto, é possível estabelecer um plano de tratamento apropriado e personalizado a cada doente. A primeira parte da avaliação consiste na recolha da história clínica do doente e na realização de uma avaliação física exaustiva. Esta avaliação é multidisciplinar e pode passar pelo otorrinolaringologista, cirurgião de cabeça e pescoço e, ainda, pelo terapeuta da fala, não excluindo, também, a realização de exames complementares como a TAC, a endoscopia digestiva, a avaliação da função respiratória ou, mesmo, a eletromiografia da laringe.

Quais os tratamentos possíveis?

O tipo de tratamento dependerá do diagnóstico inicialmente estabelecido, e pode passar pela realização de terapia da fala, se se tratar, por exemplo, de abuso ou mau uso vocal, ou pode ser necessário tratamento cirúrgico, no caso de haver pólipos ou tumores.

Para os problemas do envelhecimento da voz, o objetivo é corrigir os efeitos do tempo nas cordas vocais, através de soluções como a aplicação de ácido hialurónico (à semelhança do que é feito para corrigir as rugas da face).

Nos casos em que o diagnóstico está associado a paralisia das cordas vocais, começou a ser utilizado, recentemente, um procedimento cirúrgico inovador, denominado re-inervação laríngea. Este procedimento permite o restabelecimento parcial da função das cordas vocais, através da aplicação de novos estímulos nervosos às cordas vocais paralisadas.

Como posso prevenir problemas nas cordas vocais?

A prevenção é sempre o aspeto mais importante, sendo de salientar, para este efeito, a correta hidratação e cessação dos hábitos tabágicos.

Outro aspecto fulcral na prevenção é o treino vocal. Fazer terapia da fala, participar num coro amador, em grupos de debate ou de leitura podem ser parte do tratamento - já diz o saber popular: a prática leva à perfeição!