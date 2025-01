A correcção de uma abominável injustiça com prémios e hossanas a quem tanto fez por os merecer

Irrefutável Manuel Serra d’Aire

Já era tempo, e da mais elementar justiça, distinguir nesta página os feitos, acções e desempenhos de quem, pelas suas virtudes, se destaca da vulgaridade que veste o comum dos mortais. E os Serafins 2024, por mim agora inventados, vão para:

Na categoria Bonomia e Temperança – Executivo da Câmara Municipal do Entroncamento. Fosse nas questões da habitação, sector prioritário no país, fosse até em matéria de indumentária, os autarcas conseguiram encontrar constantes pontos de divergência onde só os mais dotados e criativos os vislumbrariam. Do PS ao PSD, passando pelo Chega, o Entroncamento tem uma plêiade de autarcas que constitui justificado motivo de orgulho para a população e garante a continuidade da animação nas reuniões de câmara.

Na categoria Escola Segura – para o dirigente do Chega de Salvaterra de Magos e zeloso encarregado de educação, que decidiu mostrar ao mundo os supostos problemas de insegurança na Escola Secundária de Salvaterra de Magos, irrompendo pelo recinto indiferente à presença de uma auxiliar que só o conseguiu interceptar mais tarde. O homem fez questão de filmar e publicar a invasão nas redes sociais, revelando assim ao mundo mais um talento da stand-up comedy nacional. Tratou-se de uma operação bem delineada e condenada ao sucesso, pois se a auxiliar tem barrado o intruso logo à entrada, com um mata-leão ou com umas vassouradas no lombo, tal seria igualmente uma prova inabalável do risco que corre quem se lembra de se introduzir em escolas para interpretar números de circo sem autorização.

Na categoria Santa Engrácia – para a Câmara da Chamusca. Conseguir demorar mais do que um mandato para remodelar umas piscinas municipais é obra só ao alcance dos predestinados. Santa Engrácia corre sérios riscos de ser apeada como padroeira das empreitadas que nunca mais acabam, sendo substituída por São Paulo Queimado, agora que o autarca se apresta para deixar as funções autárquicas e iniciar novo caminho de Damasco. Nesta categoria, vai ainda uma menção honrosa, inteiramente justa, para a Câmara de Santarém, devido às obras do mercado municipal, precisamente pelas mesmas razões.

Na categoria Eminência Parda – para João Moura. O que fez de especial o actual secretário de Estado da Agricultura, experimentado político de Ourém, ex-líder distrital do PSD, ex-deputado e homónimo de um antigo cavaleiro tauromáquico e criador de galgos? Nada de especial, que se saiba... Mas pelo menos ainda não inscreveu o seu nome a letras de ouro no anedotário político nacional, como, por exemplo, o conseguiu fazer outro secretário de Estado ribatejano há uma boa dúzia de anos, quando decidiu reabrir a caça ao melro. A arte de saber estar na política sem se dar por ele é o maior elogio que lhe podemos fazer. E isso não é para todos.

Na categoria Frei Tomás – para o deputado do Chega e ex-vereador da Câmara de Santarém, Pedro Frazão. Depois de tanto criticar as renúncias e suspensões de mandato de eleitos do PSD na Câmara de Santarém, decidiu também ele renunciar ao mandato, num gesto de solidariedade institucional e de coerência política que demonstra toda a sua dimensão. O Céu está garantido.

Votos de um ano novo fabulástico do

Serafim das Neves