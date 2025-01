Quanto ganham os primeiros-ministros?

O salário mensal bruto do primeiro-ministro português é de 5.838 euros (fixado em 75% do salário do PR), o que se traduz num valor anual de cerca de 82 mil euros. As despesas de representação sobem o salário mensal para mais de 8 mil euros, no entanto, para efeitos de comparação com outros países, estas despesas, tal como outros benefícios, não são contabilizadas.

Em paridade de poderes de compra, o salário do primeiro-ministro português é o 8.º mais baixo entre os países da União Europeia e o Reino Unido, Noruega, Suíça e Islândia. Os 82 mil euros anuais, em Portugal, representam menos de um terço do vencimento anual do chefe de governo da Suíça (255 mil euros).

Se a comparação for feita em percentagem do salário médio de cada país, o salário do primeiro-ministro português sobe algumas posições, embora se mantenha na segunda metade da tabela. Representa 345% do salário médio português. Na Hungria, essa percentagem atinge os 997%.

Conclui-se que os salários das principais figuras do Estado tendem a reflectir, em parte, o nível salarial dos países: em países mais ricos (como a Suíça, Luxemburgo ou Suécia) os primeiros-ministros (ou figuras equiparáveis) recebem salários mais elevados do que nos países mais pobres. Mas comparando com os salários médios de cada país a realidade muda um pouco. Ainda assim, em qualquer um dos casos Portugal encontra-se na segunda metade da tabela. Será este um dos factores que dificulta a atractividade de alguns profissionais de topo do sector privado para altos cargos políticos? Deixo a pergunta para reflexão.

André Pinção Lucas e Juliano Ventura