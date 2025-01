Festa dos Leilões ou de São Sebastião em Atouguia - Alenquer

Festas seculares, realizam-se nos três dias mais próximos do dia 20 de Janeiro, dia de São Sebastião, em Atouguia, Alenquer, de maneira a recaírem num fim de semana. Este ano de 2025 terão lugar nos dias 24, 25 e 26. (Atouguia, ainda hoje chamada Atouguia das Cabras, devido aos seus muitos rebanhos, leite e queijos.)

Numa organização do Atouguia Futebol Club, os dois primeiros dias dos festejos (sexta e sábado) são dedicados aos bailaricos em recintos fechados e demais festejos populares. No domingo é celebrada missa na Capela de São Sebastião, seguindo-se, pelo dia adiante, o «leilão dos cargos», ritual que se perde nos tempos, e cuja receita reverte, totalmente, para conservação da capela, incluindo uma missa por alma dos defuntos.

O símbolo da festa, são os «cargos», armações resistentes, feitas com ripas de madeira de pinho, revestidas com murta Neles são montados os bolos em forma de ferradura (de peso aproximado a um quilo cada), com uma laranja atada a cada bolo. Bolos e laranjas são dispostos na vertical, de maneira a formarem, alternadamente, uma fila de bolos, outra de laranjas. No cimo de cada «cargo» é colocado mais um bolo, a «argola», com uma ou duas laranjas, enfeitado com um laço de fita vermelha de pontas caídas.

Segundo a praxe, a pessoa que arrematar um «cargo», fica obrigada a oferecer no ano seguinte um outro «cargo», que leva o nome de «cargo melhorado». As «argolas» são sempre pertença dos «leiloeiros mordomos».

Após o leilão dos «cargos», segue-se o leilão do «bolo de açafate» (de três a quatro quilos, acompanhado da ritual laranja). À semelhança dos «cargos», a pessoa que o licitar deverá apresentar um novo «açafate» na festa do ano imediato

Os «cargos» continuam a ser colocados sobre uma mesinha, à entrada da igreja, coberta, em épocas passadas, com «os panos de renda de São Sebastião» (hoje já desaparecidos), enquanto, como penitência, era uso as pessoas oferecerem-se para suportar às costas o peso dos «cargos», passeando-se, em voltas rituais entre o povo, enquanto durava o leilão.

Hoje já não se faz penitência, nem uns pequenos bolos tradicionais, dispostos em grande quantidade sobre a «mesa de São Sebastião», que o rapazio vendia, dentro de cestos, principalmente, a quem vinha de fora. Actualmente, passaram a ser vendidos, por vezes, na Colectividade Recreativa (porque há sempre quem os compre).

Retomou-se, também, a tradição do leilão começar no adro da igreja, às três horas da tarde de domingo, no final da missa (praxe que, durante vários anos, deixou de realizar-se, para decorrer, apenas, no Salão Nobre da Colectividade Recreativa de Atouguia).

Os próprios bolos dos «cargos», que tinham deixado de serem feitos, segundo a tradição, por uma família de Atouguia (posteriormente encomendados a uma boleira), voltaram a ser confeccionados segundo a fórmula tradicional, graças à família que os fazia, cuja receita (e o seu segredo) transmitiu à padaria da terra. A contento dos habitantes da aldeia de Atouguia, que, de há muito, desejavam que os «bolos do Mártir São Sebastião» fossem feitos artesanalmente, nos fornos de cozer pão. «à maneira antiga».

O cortejo dos «cargos», iniciado no largo da igreja, vai percorrendo as ruas, acompanhado pela fanfarra dos BVA. fazendo três paragens, para proceder-se aos respectivos leilões, até dar entrada na Colectividade Recreativa de Atouguia. Ali prossegue o leilão, até os «cargos» serem entregues a quem mais alto os licitou.

Por tempos idos, guardava-se para o final, o leilão de um terreno, pertença de São Sebastião, tendo, quem o arrematava, direito a cultivá-lo durante dois anos para retirar da terra «o ensejo», como então se dizia, semeando nele batata, fava, trigo ou centeio. Nos dias que correm «o terreno de São Sebastião» deixou de ser leiloado limitando-se a servir de pasto aos animais.

Havia ainda um certo número de oliveiras, pertencentes ao orago (da peste, da fome e da guerra), cuja azeitona era colhida e entregue no lagar. O dinheiro do azeite obtido, igualmente leiloado, revertia, à semelhança dos «cargos» e dos «açafates», para benefícios e encargos da capela (luz, água, velas, etc.).

Ao contrário do que seria suposto, não faz parte da tradição destes festejos fazer-se a procissão do mártir São Sebastião, que raramente sai no seu andor.

A população de Atouguia pediu entretanto à Câmara Municipal de Alenquer, que a festa seja classificada como Património Imaterial Municipal.

A Festa dos Leilões era também realizada na aldeia da Mata de Palhacana (mesma região) pelo Natal, sendo conhecida por Natal da Mata, que se fazia para «servir o mártir São Sebastão».

Hoje, escolhe-se apenas o seu dia para glorificá-lo, oferecendo-lhe o povo as suas esmolas. Da festa, propriamente dita, ficaram os bailes e a recordação.

Soledade Martinho Costa

Do livro Festas e Tradições Portuguesas, Vol. I

Edição Círculo de Leitores

Foto: os «cargos»

(Excerto com actualizações)