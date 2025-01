A Praça de Touros de Santarém e o seu destino a curto prazo

Tenho lido, primeiro com incredulidade e depois com incómodo, as notícias de que

a Santa Casa da Misericórdia de Santarém estaria a tratar do arrendamento da Praça de Toiros,

por um longo período, à Câmara Municipal de Santarém. A concretizar-se o negócio teriam sido

incumpridos pactos não escritos. O primeiro com os construtores da praça, que com o seu

trabalho e dinheiro a construíram para dar rendimento à Misericórdia. A segunda a

demonstração de a Santa Casa não conseguir rentabilizar o seu património desligando-se pouco a pouco

do mesmo até nada restar. Em terceiro romper a ligação afectiva entre os irmãos, em particular,

e os escalabitanos em geral, com a sua praça. Em quarto decretar-se os fim das corridas de

toiros já que, a Câmara, enquanto entidade pública, tem limitações de toda a ordem para

contratar. Os valores que envolvem uma corrida implicam concursos públicos, e como se

percebe, nenhum empresário tauromáquico irá a jogo. De igual modo é praticamente

impossível contratar artistas e toda a panóplia de pessoas necessárias ao espectáculo.

Finalmente as obras necessárias: todos sabemos das dificuldades que a Câmara tem tido em

executar obras (veja-se o mercado) e das limitações orçamentais presentes e futuras que

impedirão que se invista o que o complexo necessita. Entendo assim que a Santa Casa tem que

ter a capacidade de recuperar, sem megalomanias, a Praça, rentabilizá-la, e garantir que é

fonte de receita para o seu “core business”, os idosos e as crianças, no fundo: a Misericórdia.

António Rocha Pinto