Francisco Madelino: a voz grossa de quem sempre viveu da política

Francisco Madelino é um dos dinossauros do PS que tem saltado de organismo em organismo sempre à custa do emblema do partido. É apresentado como um gestor competentíssimo mas quando não há lugares de grande responsabilidade para ocupar, trabalhar para o INATEL já é uma sorte. Foi isso que Francisco Madelino fez nos últimos anos enquanto o PS dominou a máquina do poder. Com a vitória do PSD, Madelino perdeu o lugar e voltou às origens. Agora quer ser presidente da câmara de Salvaterra de Magos. Na última assembleia municipal deixou o perfume da sua forma de estar na política local e regional: aparentemente de mal com toda a gente tomou as dores dos partidos políticos da oposição em Salvaterra e só faltou perguntar a Hélder Esménio quantas estrelas é que ele vê do seu gabinete quando espreita pela janela para saber se vem lá trovoada. Madelino é uma velha raposa da política que sabe mais que o mestre da música. Aparentemente a candidatura independente que vai sair do actual executivo do PS já estará a fazer mossa na sua forma de lidar com Hélder Esménio, que não tem nada a ver com os problemas existenciais de Francisco Madelino nem devia estar a ouvir do seu camarada o conselho de que ele devia ter uma estratégia para o concelho. Realmente em política não vale tudo e Francisco Madelino pode ser um caso de estudo para os futuros estudantes de sociologia política.

Francisco Madelino faz trabalho politico de oposição ao presidente Hélder Esménio Francisco Madelino vai ser o cabeça de lista do PS nas próximas eleições em Salvaterra de Magos e já começou a fazer campanha eleitoral, ainda que pondo em causa o trabalho do actual executivo que é do mesmo partido ( PS). A forma como Madelino tomou conta da última reunião da assembleia municipal não deixa margem para dúvidas. Helder Esménio ouviu, respondeu e foi condescendente com Madelino. O presidente da Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos, Francisco Madelino (PS), monopolizou o debate na última reunião, substituindo-se a uma oposição política que ao longo do mandato nunca apareceu a fazer perguntas e a pôr em causa a competência do executivo liderado por Hélder Esménio

Depois de um início de assembleia pacífico, onde foram tratados vários assuntos que têm sido notícia em O MIRANTE. Francisco Madelino perguntou aos autarcas se alguém queria falar dos documentos em análise relativos à actividade autárquica do último semestre: Como toda a plateia ficou calada, Madelino informou que ia fazer uma breve consideração ao que tinha ouvido, e três ou quatro perguntas. Acabou a fazer sete e todas elas questionaram o presidente sobre questões de pouca importância mas que, aparentemente, serviram para chatear, embora Hélder Esménio tenha respondido sem engulhos e aparentemente calmo.

Madelino quis saber porque é que a execução orçamental neste primeiro semestre está ligeiramente abaixo do semestre de 2023, baixando para 38.25% quando estava em 33.5%; quis saber de onde é que vieram 1.675 milhões de euros que aparecem a mais nas receitas correntes da autarquia comparando as contas com o exercício de 2023; perguntou que razões estão na origem da descida, no semestre, do fundo de compensação municipal; a meio das perguntas sempre acompanhadas de algumas considerações e explicações, quis saber as razões para a subida em 134 mil euros nos trabalhos especializados, e que trabalhos especializados, assim como perguntou, fazendo comparações, porque é que a câmara tinha aumentado o quadro de pessoal em 10%. Na sexta pergunta da noite Francisco Madelino valeu-se do relatório do Revisor Oficial de Contas para perguntar as razões que levaram a autarquia a não movimentar a conta 74, que corresponde aos trabalhos feitos pela entidade e para a própria entidade. Por último foi ao relatório, à página 14, e deu a entender que ficou muito admirado por a autarquia ter aumentado os prazos de pagamento de 13 para 36 dias, não sem deixar de acentuar a excelente situação financeira da câmara e um fundo de maneio de cerca de 5 milhões de euros que ele não elogiou mas parecia querer elogiar. No final destas perguntas Francisco Madelino fez questão de dar a perceber que sabia que as respostas podiam não ser dadas na reunião mas que esperava ser esclarecido mais tarde.

Hélder Esménio foi curto e grosso nas respostas ao seu camarada e não gastou muito tempo com explicações.

Depois de abrir caminho para mais umas perguntas ao presidente apontou-lhe o dedo dizendo que não basta apresentar documentos de trabalho