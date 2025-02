O regresso das Novas Oportunidades e mais um caso de violência doméstica na casa do povo

Exímio Manuel Serra d’Aire

O novo Governo varreu de cena muitos dirigentes da administração pública, desde administrações hospitalares a directores da Segurança Social, do Instituto da Juventude ou até do Inatel, como aliás é habitual quando muda a cor do Governo. Mas já dita a sabedoria popular que não há regra sem excepção. E uma das excepções está alapada na liderança do INIAV, um instituto público dedicado à investigação agrária que tutela a estação zootécnica nacional no Vale de Santarém. Se queres visitar um bocadinho de terceiro mundo sem teres de apanhar um avião, passa por essa quinta do Estado ali a meia dúzia de quilómetros de Santarém . Mas vai de jipe, porque o piso é quase uma réplica das picadas africanas.

A decadência desse complexo já vem de trás, para lá dos tempos até do secretário de Estado da caça ao melro. Mas nos últimos anos houve um alento de esperança, pois apareceram mais de 5 milhões de euros de fundos europeus para ali criar um pomposamente designado centro de excelência para a agricultura. O projecto envolvia diversas entidades públicas e privadas e até foi assinado um protocolo com a foto de família da praxe e tudo. Já lá vai uma década. Entretanto, o dinheiro esfumou-se há um par de anos, porque não houve arte nem engenho para executar as obras previstas. A culpa, disseram os autarcas de Santarém e da Lezíria do Tejo, foi do presidente do INIAV, organismo que supostamente conduzia as operações. Por isso sugeriram a sua demissão, o que não aconteceu. Era o que faltava, um responsável ser responsabilizado ou, até, pôr o lugar à disposição…

Aliás, não só não houve exoneração como o mesmo presidente do INIAV até teve direito a assinar recentemente novo protocolo para requalificação das instalações da estação zootécnica, desta vez apenas com a Câmara de Santarém. E, conforme li n’O MIRANTE, lá estava o novo ministro da Agricultura a aplaudir o subordinado que deixou fugir 5 milhões de euros e que nem os buracos nos arruamentos que por ali abundam consegue tapar. Está visto que este Governo abriu uma nova fase do programa Novas Oportunidades e o presidente do INIAV está a aproveitá-la...

Andou para aí grande alarido no final da semana passada devido aos insultos de que uma deputada da bancada do PS foi alvo por parte de alguns deputados do Chega. As palavras dirigidas à deputada Ana Sofia Antunes, que é cega e vive em Vila Franca de Xira, já foram suficientemente divulgadas e escalpelizadas, bem como as justificações, desculpas esfarrapadas e outras tentativas de branquear a sessão de mimos produzida em pleno Dia de São Valentim. Que o Chega não morre de amores por socialistas (e por muita outra gente) já todos sabíamos, mas, caramba, também não era preciso expressar de forma tão veemente o seu desamor e protagonizar mais um caso de violência doméstica caceteira em plena casa do povo e da democracia. Mas é o que temos. E por muitas camadas de verniz que se apliquem, por vezes não dá mesmo para disfarçar...

Um salamaleque do

Serafim das Neves