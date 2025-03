A luta de galos entre os mesmos de sempre na casa da democracia

O empresário José Manuel Roque, que faleceu recentemente, era um homem de poucas confianças, mas tinha uma atitude perante a vida que não era de vacilar. Éramos amigos, mas não tanto. A nossa diferença de idades, o nosso trabalho e o percurso de vida não permitiam grandes tertúlias. Curiosamente, a última vez que veio em meu socorro para me defender num julgamento em que estava a ser apertado por gente que queria fugir com o rabo à seringa, o seu depoimento sobre mim não foi validado pelo juiz que acabou a condenar-me. Mas o mesmo se passou com o presidente da câmara de Santarém da altura, Ricardo Gonçalves, que embora fosse testemunha importante dos motivos que levaram ao julgamento, foi igualmente desconsiderado pelo juiz e também as suas declarações foram dispensadas na hora do juiz decidir.

Cito José Manuel Roque porque desde que o conheci, até morrer recentemente, sempre lhe ouvi esta frase forte, mas que ele não perdoava cada vez que analisava a situação política do país: “Portugal é um bordel em autogestão”.

Outro episódio que ficou na memória foi o que resultou de uma entrevista que realizei em parceria com o Alberto Bastos, em Março de 1992, com Rui Sommer de Andrade, que confessou que Portugal lhe ficava apertadinho nas cavas. A mais recente, que também não vou esquecer, é a frase de Mira Amaral que, numa entrevista ao jornal SOL, disse que qualquer dia um tipo só pode ir para o governo se tiver acabado de nascer.

Todas estas frases se ajustam ao momento político que vivemos, que não é mais que uma luta de galos entre os mesmos de sempre, que enchem a casa da democracia como dantes se enchiam os circos em Roma. E é de lá que alimentam toda a informação que chega a todas as televisões e jornais do regime que monopolizam a informação que chega à generalidade do povo português.



O caso MIRANTEGATE

Acaba de sair para as bancas a segunda edição de O PROCESSO, um livro que conta a tentativa de silenciamento da actividade de O MIRANTE. Orlando Raimundo, o autor, junta-lhe um prefácio a que dá o título de “O caso Mirantegate paradigma da liberdade” onde reconhece que este caso “foi, por ventura, o mais grave atentado à Liberdade de Imprensa do pós 25 de Abril, adiantando ainda que “nunca antes na atribulada História da sonolenta e amadorística Imprensa Regional Portuguesa nada de semelhante tinha acontecido”. António Valdemar, o decano dos jornalistas portugueses, assina na quarta capa do livro um elogio a Orlando Raimundo, que considera um jornalista “consagrado ainda antes do 25 de Abril” e “um dos grandes repórteres da sua geração que derivou para a investigação histórica de figuras e acontecimento polémicos do nosso tempo”.