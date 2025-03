Num Carnaval em que choveu dias a fio, até o instrumento do Santo Entrudo mirrou com o frio

Rapioqueiro Manuel Serra d’Aire

Tivemos aí mais um Carnaval de fazer arrepiar o esqueleto, com chuva e frio numa animada parceria que deve ter sido uma mais-valia para a economia local, nomeadamente para o comércio e indústria de mezinhas e medicamentos para as gripes e constipações. Em homenagem às corajosas e corajosos que deram o corpo ao manifesto a animar festejos que nem feriado merecem, deixo aqui uns singelos versos em jeito de homenagem a um Entrudo mirradinho pelo frio. Valha-nos que neste país trapalhão, bonito e tão bacano, nunca falta a animação, porque é Carnaval todo o ano.

O Carnaval chegou mais cedo

Lá para as bandas de Abrantes

Houve escarcéu grosso na câmara

Está tudo como dantes

Entre ameaças e insultos

Berraria, palavrões e urros

Sá faltou mesmo na sessão

A presença do homem dos burros

A política em Abrantes é um meio perigoso

Diria mesmo violento até

Quem se candidata a presidente

Devia saber boxe e karaté

Em Vila Franca de Xira

A coisa ainda piou mais fino

Em vez de injúrias e arruaça

Levaram uma cabeça de suíno

Nestes tempos de carestia

Não há que ficar com o orgulho ferido

Podiam ter aproveitado a oferta

e mandado fazer um cozido

A Segurança Social em Santarém

Tem vivido num tormento

Os problemas nas instalações

Parecem um fenómeno do Entroncamento

Temos no Ribatejo um autarca

Como nunca se viu nada assim

Faz campanha em Santarém

E gere a Câmara de Almeirim

Está em todo o lado e vai a todas

É sempre assim dias inteiros

A vida dele é um corrupio

E ainda consegue presidir aos bombeiros

O novo presidente da Câmara de Santarém

Tem-se distinguido a demolir

Resta saber se tem a mesma arte

Quando for para construir

Este Carnaval meteu água

E causou alarido em Santarém

Para a próxima fiem-se no IPMA

Digo eu para vosso bem

O Carnaval é tradição em Samora

E se a coisa não der para o torto

Ainda vai rivalizar com o do Rio

Quando vier o novo aeroporto

A política ficou mais pobre

Lá para as bandas de Santarém

Com a saída do vereador

Do partido dos portugueses de bem

O homem gosta de atear fogueiras

Mas devia ter mais cuidado

Põe-se a brincar com o fogo

E de vez em quando sai chamuscado

Já na Câmara de Torres Novas

Há quem chore por um bigode

Foi-se embora o vereador Rodrigues

E sem ele acabou-se o pagode

Em Vila Nova da Barquinha

Têm azar com os parques temáticos

Com tanta água que já meteram

Deviam dedicar-se aos parques aquáticos

Por falar em meter água

Que dizer das piscinas da Chamusca

As obras duram há tantos anos

Que até o mais corajoso se assusta

A vice-presidente da Chamusca

Queria ser candidata a presidente

Mas nem dentro do seu partido

Conseguiu convencer muita gente

Em Santarém, Tomar e Mação

Os presidentes puseram-se a andar

Arranjaram um lugarzinho melhor

Quem é que os pode criticar

Neste país em que toda a gente muda

Seja de mulher, partido ou patrão

Já era tempo de se mudar

O Carnaval para o Verão

Saudações carnavalescas do Serafim das Neves