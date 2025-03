Reunir com forças mortas, dar alegrias aos abstencionistas e usar biquínis fio dental para limpar os dentes

Versejador, Serafim das Neves

Louvo a tua veia poética e a capacidade de reduzires a singelas quadras de pé quebrado, as descomunais obras da gloriosa rapaziada autárquica da região. Quanto aos carnavais chuvosos, concordo contigo. Faça-se o Carnaval no Verão. De preferência à beira-mar. Ninguém vai levar a mal e as sambistas agradecem.

Para o tempo frio, do Fevereiro e Março portugueses, fica o Entrudo chocarreiro, como havia antes de cá chegar o samba e o fio dental que, já agora, também pode servir para limpar os dentes... antes ou depois de usado pelas folionas, dependendo do gosto de cada um.

Com eleições à porta, é certo e seguro que vamos ter uns meses largos de animação. Os artistas começam a preparar-se e eu também. Para já, retirei todos os canais noticiosos da minha lista de favoritos. Também já pouco passava por lá, desde que começou a telenovela do americano que se apaixonou pelas focas da Gronelândia e sonha ser polícia do Canadá, para poder andar a cavalo.

Os candidatos a presidente de câmara iniciaram aquilo a que chamam, reuniões com as forças vivas dos seus concelhos. Fico sempre abismado com estes anúncios e a sonhar com o dia que eles reúnam com as forças mortas. Para assistir a uma reunião dessas eu pagava. Oh, se pagava!!

Mas eu acho muito bem que eles andem nas tais reuniões para recolherem contributos para os seus programas. São honestos. Mostram que não têm nenhuma ideia sua para apresentar. Confessam que moram há anos e anos lá nas suas terrinhas, sem nunca se terem apercebido de algum problema que tivesse que ser resolvido.

Será que após uma reunião com as forças mortas da terra, viriam propor a climatização dos cemitérios? Eu já não digo nada! Mas uma coisa é certa, se um candidato fizesse essa proposta, eu votava nele.

Não quero uma nova esquadra, nem câmaras de videovigilância, para alguém ver se coço os tomates na rua ou meto o dedo no nariz e a seguir fazer conversa disso no café. Também não quero estacionamentos gratuitos em cima dos passeios, nem uma nova biblioteca, ou a abolição total dos impostos municipais. E muito menos luzes de Natal iguais às de Paris.

Sou modesto. Bastam-me ruas limpas e sem buracos; passeios largos e sem merda de cão; continuação de água de qualidade a correr nas torneiras lá de casa; lixo recolhido diariamente e contentores lavados; jardins cuidados, com árvores bem podadas e flores nos canteiros; boas creches e escolas com professores, educadores e auxiliares competentes e pouco dados a greves políticas; um centro de saúde com médicos, enfermeiros e auxiliares que se interessem mais pelos doentes do que pelas carreiras e um espectáculo de qualidade, uma vez por mês, no cineteatro. Upsss! entusiasmei-me. Se calhar estou a muito exigente!!

Enquanto te escrevo está a ser decidido se vai haver eleições legislativas antecipadas, em Maio. Espero que sim, para alegria dos habituais quatro milhões e meio de abstencionistas que, desse modo, podem abster-se em três eleições no espaço de um ano, em vez de duas. E quatro milhões e meio de cidadãos contentes é um recorde. Nem quando a selecção ganha o campeonato europeu há tanta gente feliz em Portugal. Abençoados políticos!!

Um abraço eleitoral

Manuel Serra d’Aire