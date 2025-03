Dissertação sobre as condições atmosféricas e a tempestade Jana que homenageou uma família ribatejana

Eleitor Manuel Serra d’Aire

As televisões estão de piquete há mais de uma semana para acorrerem às cheias no Ribatejo. É verdade que o Tejo ainda não galgou as margens de forma musculada, mas com os terrenos saturados de água da chuva tudo se mistura e para quem olha para a lezíria com olhos de Lisboa aquilo acaba por ser tudo igual. No fim-de-semana, um canal televisivo que se pela por estas coisas como eu salivo por uma imperial gelada com tremoços numa tarde de Verão anunciava estradas fechadas que continuavam abertas, evidenciava a confusão que a geografia gera em certas cabeças e, basicamente, preparava-nos para o dilúvio.

Infelizmente, ninguém se lembra de organizar procissões e de fazer promessas para a chuva cessar, ao contrário do que acontece quando se trata de secas severas. Provavelmente, é porque ninguém gosta de andar com andores às costas debaixo de uma carga de água, digo eu. Seja por que for, temos aqui uma evidente discriminação a que os sempre vigilantes zeladores da inclusão e da igualdade deviam dar devida atenção e agir em conformidade. Aliás, que eu saiba, também não há danças da seca, apesar do nosso folclore riquíssimo, mas há danças da chuva - pelo menos noutras latitudes - que até podíamos importar, desde que não cobrassem tarifas aduaneiras exageradas.

Noutros tempos, as depressões, chuvadas, intempéries e aguaceiros dos mais diversos calibres e durações eram só isso. Actualmente, com esta mania de humanizar tudo o que mexe, qualquer carga de água de dimensão razoável ganha a alcunha de tempestade e, como se não bastasse, tem também direito a nome, por ordem alfabética à medida que se vão sucedendo as borrascas. Só este mês já tivemos direito a três, pelo menos, porque são umas atrás das outras, e uma delas chamou-me particularmente a atenção porque foi baptizada como Jana.

Até agora, com o nome Jana só conhecia um casal que tem feito vida na zona de Abrantes e, que se saiba, não é dado a mandar chapas de zinco pelos ares, a inundar garagens e a esfrangalhar guarda-chuvas. Mas fiquei satisfeito, porque finalmente vi alguma proximidade com esta região na escolha dos nomes das depressões. Até agora eram nomes vulgares aos magotes, finalmente surgiu algo fora da caixa e que nos diz alguma coisa. José Alves Jana, um filósofo e associativista cultural de Abrantes, e a esposa, Isilda Jana, ex-vereadora na Câmara de Abrantes, já podem ostentar no currículo, para a posteridade, a façanha de terem tido uma tempestade com o seu apelido ocorrida no ano da graça de 2025. Fica por satisfazer a curiosidade de saber que ventos foram semeados para colherem tal honraria, mas provavelmente quem tem a prerrogativa de dar nomes aos temporais deve estar bem informado sobre o contributo de Alves Jana para a evolução do pensamento abrantino contemporâneo e de sua esposa como farol do PS de Abrantes. Depois de um peixe chamado Wanda, tivemos uma tempestade chamada Jana.

Uma saraivada de abraços do

Serafim das Neves