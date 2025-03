Os aviões da TAP, Pedro Nuno Santos e o PSD na região ribatejana

Os aviões da TAP são o melhor e o pior da minha vida de viajante. Nunca fui tão bem tratado em viagens longas como nos aviões da TAP, mas também nunca me senti tão maltratado como viajante por uma tripulação da TAP que me queria deixar no destino por overbooking, quando o meu check-in tinha sido feito a tempo e horas.

Um dia destes viajei para África num avião meio vazio. Fui dos últimos a entrar e assim que percebi que o corredor era todo meu disse à assistente de bordo, que me vigiava no assento de emergência, muito para lá do meio do avião, que fosse à sua vida que eu ia à minha. “Mas esta é a minha vida”, respondeu-me com um sorriso sem nada que fizesse prever que eu não ia sentar-me numa cadeira da metade do avião que ia quase vazio. E assim foi. Sai do meu lugar de mansinho e fui para onde se viajava com o conforto e o sossego da primeira classe.

Escrevi e li todo o caminho e lembrei-me do tempo em que se fumava nos aviões. E como alguns críticos que ainda hoje respeito escreveram cobras e lagartos sobre tão escandalosa proibição. Hoje a proibição de fumar num avião parece até piada tendo em conta que se alguém acendesse um cigarro era imediatamente excomungado. Mas nem sempre foi assim. Houve quem resistisse à proibição. Estou velho como o caraças. Lembro-me de algumas viagens com editores e escritores, todos reunidos nos últimos bancos do avião a fazermos tertúlia e a fumarmos (eu só fumava o cigarro dos outros e era o mais distante possível porque enjoava). Como é que daqui a meio século os meus netos vão aceitar que o avô gostava de fumar à noite, antes de dormir, embora soubesse que o tabaco prejudicava o sono? Não sei nem quero saber. O vício de fumar, ainda que só à noite e altas horas, alimenta um prazer solitário que só quem pratica saberá explicar.

Os aviões da TAP são uma das razões para não gostar do actual líder do PS, Pedro Nuno Santos, que assinou um cheque de meio milhão de euros para indemnizar uma ex-administradora da TAP que foi posta na rua, e teve o descaramento de dizer que não se lembrava depois de ter sido confrontado com a mentira em que escondia a sua responsabilidade como ministro com a tutela da companhia. É ele que está a iniciar uma campanha eleitoral para mais umas eleições legislativas em que alimenta a fé do seu partido ganhar e nomeá-lo primeiro-ministro. Esta mentirinha da indemnização de meio milhão de euros só tem 4 anos. Foi ontem. Mas parece obra de um liliputiano dos tempos modernos, que agora não saberei explicar de forma a ser compreendido.

Pedro Nuno Santos ganhou o PS depois de António Costa ter sido traído por um chefe de gabinete que tinha quase 80 mil euros em notas no seu gabinete, que diz ser o valor de trabalho que prestou a terceiros. Alguém acredita verdadeiramente nos políticos enquanto não ficar claro que não podem cuspir para o ar porque é certo que o cuspo lhes cai em cima? Não sou do PSD, nunca me filiei num partido, mas não acho que os social democratas têm sarna, assim como não acho que os comunistas comem criancinhas, embora esteja provado que se comem uns aos outros pela forma como vão desaparecendo do mapa eleitoral a cada eleição. Também não acho que os socialistas que governaram o país sejam tão esquecidos como Pedro Nuno Santos. Mas o tempo dirá o que vale este discípulo de António Costa com quem teve a briga do aeroporto que vai ficar na história de Portugal, não por causa da indemnização, mas pelas razões que o levaram a anunciar o aeroporto no Montijo e, no dia a seguir, a sofrer a desfeita do primeiro-ministro que lhe retirou a autoridade sobre o assunto.

Como estamos a escrever sobre gente da política e dos negócios não acabo sem deixar uma nota para o facto do PSD se preparar para apresentar nas próximas eleições legislativas, como cabeça-de-lista no distrito de Santarém, o impagável João Moura, o homem que melhor sabe explicar como é que se pratica o ofício de secar tudo à volta para ele ser o bombeiro de serviço. Muito mal vai a região de Santarém quando o partido do poder, que quer voltar ao poder, tem um político destes como grande referência. Só temos duas hipóteses para conseguirmos sobreviver no meio de tanta mediocridade: continuamos a acreditar que ninguém vive para sempre debaixo de uma moita, ou continuamos a acreditar que o quartão tanta vez vai à fonte que um dia parte-se pelo caminho. Há uma terceira hipótese, mas essa fica para os camaradas do PSD nos contarem quando falarem da importância política do partido na região ribatejana e na defesa do nosso território. JAE .