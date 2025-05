A ópera canina da minha rua, as notícias ‘bombóricas’ que me sufocam de tanto rir e a Mesquita do Ribatejo

Inclemente Serafim das Neves

Quero dar os parabéns àquela associação islâmica que comprou um terreno em Samora Correia, no concelho de Benavente, para lá fazer a sua sede e uma Mesquita. Penso que a iniciativa irá ser elogiada pelos autarcas e forças vivas da terra, uma vez que estão sempre a tentar atrair investimento. E espero, sinceramente, que não se inicie nenhuma guerra com municípios vizinhos que tentem desviar o investimento para os seus territórios.

Construir uma Mesquita dá dinheiro a ganhar a empreiteiros. Gera emprego, e gera receitas municipais. E aquilo vai atrair muita gente, desde crentes, a turistas. E muita gente significa maior consumo. Queres ver que o comércio tradicional vai florescer?

Indiferentes aos resultados das eleições legislativas, os canídeos da minha rua continuam a ladrar abundantemente, logo a partir das 7 da manhã. Nem o dia de reflexão respeitaram, os almas do diabo. É nos apartamentos, nos quintais, nas ruas. E quando começa um a ladrar, não há quem lhe queira ficar atrás. Tenores, sopranos, baixos, contraltos, mezzo - sopranos barítonos, atacam logo, enquanto eu uivo, por não conseguir dormir mais, nem com janelas de vidro duplo cerradas.

A 16 de Maio, oito dias depois da escolha do novo papa; três dias após as celebrações do milagre Fátima; um dia depois do Sporting vencer o campeonato e, a dois dias das eleições legislativas, a CNN Portugal noticiava, com enorme alarido, que tinha tido “acesso exclusivo” às listas de candidatos do Chega, que, referia “aquele partido mantinha em segredo”. Uuuaaauuuu!!!! Abençoada CNN Portugal Abençoado jornalismo de referência.

Faltou-lhes acrescentar que as listas de candidatos, não só do Chega, mas de todos os partidos, já eram públicas, há mais de quinze dias, e estavam todas afixadas nos tribunais das capitais de cada Distrito ou Regiões Autónomas. Mas isso, são pormenores.

E como se dizia antes, nas redacções dos meios de comunicação - e deve dizer-se hoje cada vez mais - não deixes que a verdade te estrague uma boa história. E assim se multiplicam exclusivos e notícias ‘bombóricas’, digamos assim, por todo o lado. Mais ainda na comunicação social a sério, do que nas redes sociais. Que começam a ser ultrapassadas… coitadas.

E por falar em ‘bombóricas’, estão já a bombar, digamos assim, as festas de Verão nas aldeias, vilas e cidades. Oportunidade para os artistas que não costumam ser contratados para os cine-teatros municipais, subirem aos palcos ao ar livre, entre aromas de febras, sardinhas assadas e vapores de tachadas de caracóis.

Com as eleições autárquicas à porta, há autarcas que investem mais na promoção da alegria do povo. Só é pena que uma grande parte dos que ainda mandam, já não se possam recandidatar.

O que também vai estar de volta são as reportagens televisivas nas praias, nos dias de maior calor. Exclusivos em barda para revelar o que as portuguesas têm mantido em segredo desde o fim do Verão passado. Pernocas, bum-buns, maminhas e mamocas. Enfim, o essencial da informação nacional…de referência, pois claro!!!

Saudações libertinas

Manuel Serra d’Aire