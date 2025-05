Autoquiria socialista

Com a geringonça, promoveu-se a si próprio, paralisou o país, quase destruiu o PS e gerou o Chega. Não, o Chega não é o produto de uma emigração desregulada – esta apenas o fez crescer ainda mais. O Chega, fundado em 2019, é o resultado sim da geringonça do Dr. Costa e de todo o “wokismo” e radicalismo esquerdista que se seguiu. As pessoas fartaram-se e reagiram.

Hoje o PS é um partido esquerdista – legitimamente, claro -, que retrocedeu aos tristes primórdios do PREC, às “grandes lutas da classe operária”, mas que perdeu para sempre o centro político. Muitos dos seus membros que já ocuparam cargos governativos e que são dirigentes nacionais, poderiam perfeitamente estar no Bloco de Esquerda e só lá não estão porque perceberam que, desse modo, nunca seriam poder. E no PS até já foram ministros e secretários de estado.

A erosão do Chega acontecerá, fatalmente, se o país crescer e se desenvolver em paz durante toda uma legislatura. Se esta se cumprir e se nesse período de tempo o cidadão comum perceber melhorias concretas no seu quotidiano, o discurso do Chega perderá sentido.

O Dr. Costa foi o úbere do Chega.

Já os moços bloquistas donos do PS, aguardam impacientemente que José Luís Carneiro se espalhe na primeira curva – vá lá, na segunda, que pode significar dois anos…-, para repetirem com ele o que o seu mentor, Dr. Costa, fez com António José Seguro: atirá-lo borda fora. Se o fizerem, o PS caminhará para o seu declínio político definitivo.

Pobre PS que tarda em querer perceber o que lhe aconteceu: a soberba da sua elite.

Portugal necessita urgentemente que se cumpra uma legislatura de 4 anos. E o PS também. Se o PS pretender ultrapassar de novo o Chega como segunda força política, vai ter mesmo de desejar toda a sorte do mundo a Luís Montenegro.

A última coisa que o Dr. Ventura pretende é uma legislatura que dure 4 anos e tudo irá fazer para que isso não aconteça. O Dr. Ventura sabe muito bem que uma legislatura inteira e de sucesso é o maior factor de desgaste para si próprio. O Chega medra no confronto político permanente, na aleivosia do medo, na percepção da (in)segurança e na polémica da espuma dos dias.

O trilho da sobrevivência do Largo do Rato é saber esperar 4 anos - pelo menos…-, apostando tudo no sucesso da AD. Se tal não acontecer, o PS cairá no abismo. Ou arrepia caminho, ou amanhã transformar-se-á naquilo que hoje já é o PS francês: irrelevante.

P.N.Pimenta Braz