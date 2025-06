Bilionários a trabalhar para o povo e o tempo em que a Assembleia da República era um local elegante, onde até se mostravam maminhas

Imperturbável Serafim das Neves

Os maiores bilionários do Mundo estão ao nosso serviço. São eles, através de sistemas informáticos sofisticados, a que alguns chamam algoritmos, que escolhem e ordenam as notícias que vamos ler nas suas redes sociais, e que as colocam gratuitamente ao nosso dispor. É fantástico!!!

E é uma coisa admirável porque somos tratados em exclusividade. Um serviço personalizado, digamos assim. As minhas notícias não são as mesmas que tu recebes, por exemplo.

Nada comparável a um jornal, mesmo digital. Aí, temos o trabalhão de seleccionar o que queremos ler, e há muita promiscuidade porque as notícias são as mesmas para todos os assinantes. E a maior parte das vezes aquilo é muito complicado e exige tempo de leitura. Ou seja, pagamos e ainda ficamos com dores de cabeça, ou com os olhos vermelhos.

E já não falo das alturas em que jornais ou televisões não têm as notícias que queremos ler, coisa que não acontece nas redes sociais. Aí o cliente é que manda. Tudo personalizado. Se passarmos uma hora à procura de informações sobre retretes, vamos ter notícias, fotos e vídeos sobre retretes, durante pelo menos uma semana.

E para além de retretes há de tudo. Há sempre material para ver. Por mais que se dê ao polegar, a rolagem, digamos assim, nunca acaba. E nada de grandes chouriços. Conseguem resumir tudo num título, num vídeo de poucos segundos e às vezes numa fotografia ou numa fotomontagem.

Por outro lado, há aquela sensação de superioridade quando dizemos que o Mark Zuckerberg ou o Elon Musk trabalham para nós, e que nem sequer lhes pagamos o salário mínimo. Eh! Eh! Eh! Ficamos bem informados…e à borla. É de graça!

Ainda andam por aí alguns dos doze deputados eleitos por Santarém para a V legislatura (13/8/1987 a 3/11/1991), mas lembrei-me deles a propósito da estreia do filme “Diva Futura” sobre a antiga actriz pornográfica e deputada italiana, Llona Staller, cujo nome artístico era Cicciolina.

Cicciolina visitou o nosso Parlamento a 19 de Novembro de 1987 tendo aí mostrado as suas maminhas aos nossos políticos e com isso interrompido a sessão, após o que teve que abandonar o local, com muita pena de muitos, calculo eu.

Miguel Relvas era um dos deputados eleitos por Santarém naquela altura. Jorge Lacão era outro. E passaram por lá, durante a legislatura, não sei se no célebre dia, Mário Albuquerque e Hermínio Martinho, por exemplo. E outros que já cá não estão para contar o que viram e as sensações que sentiram, como o José Manuel Casqueiro e o Álvaro Brasileiro, homens ligados à agricultura e habituados a ver marmelos…mas mesmo marmelos.

Quem é o deputado da actualidade que não suspira por uma coisa assim, nem que fosse para nomear uma Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar se as ‘pipitas’, digamos assim, exibidas pela senhora, eram mesmo naturais.

Não sei se, tendo em conta o clima político de hoje, não haveria parlamentares a babarem-se e a urrar coisas como: “és tão boa”; ou mesmo “papava-te toda”, mas que seria uma sessão animada, lá isso seria.

Saudações parlamentaristas

Manuel Serra d’Aire