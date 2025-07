Joaquim Fortunato de Novais (1769-1807), um arquitecto esquecido e a criação da povoação de Manique do Intendente

A povoação de Manique do Intendente, antigo Alcoentrinho ou S.Pedro da Arrifana(1), o seu primitivo nome, foi atribuída pela Rainha D. Maria I(1734-1816), a Diogo Inácio de Pina Manique (1733-1805), o famoso Intendente, que se tornaria, após uma longa carreira administrativa, burocrática e de chefia policial, no primeiro Senhor desta povoação. Alcoentrinho ficava muito próxima da Torre Bela do Duque de Lafões(2). Para tal mandou vir de várias partes do Reino, sobretudo das ilhas açorianas, colonos e teve o sonho inacabado de desenhar no campo estremenho uma localidade de traçado iluminista, com todas as marcas do poder central e local. Um pelourinho, símbolo de Justiça, uma Câmara Municipal, Tribunal e Cadeia e o seu solar. Ao mesmo tempo quis fazer daqueles casais povoadores e colonizadores, gente industriosa, mas não há memória, nem prova documental de qualquer tipo de indústria nesta localidade.

Em 1791 o senhorio desta povoação foi atribuído ao Intendente da Polícia, por decreto de 11 de Agosto de 1791. Foi desenhada de raiz uma povoação iluminista e geometrizada com Casa da Câmara, Tribunal, Pelourinho, símbolo da justiça e Igreja Matriz. Esta povoação foi priorado de apresentação régia e pertenceu até 1855 ao concelho de Alcoentre.

“Eu a Rainha...Faço saber que sendo me presente que o Doutor Ignácio de Pina Manique do Meu Conselho e Fidalgo da minha Casa, Desembargador do Paço, Intendente Geral da Polícia da Corte e do Reino Geral da Alfandega do Assucar e Feitor Mor das do Reino de Santa Maria da Orada e da Ordem de X .º(cristo) sobre os distinctos serviços que lhe tem feito, nos importantes cargos e comições que d’elle tenho confiado e que se tem feito dignos de toda a atenção e remuneração se tem também empregado como bom útil vassalo em promover a população, e agricultura principalmente no termo de Santarem, onde tem principiado a povoação denominada Alcoentrinho repartindo habitações e terras a diferentes cazaes de Moradores que com muita despeza, tem convocado e se propoem convocar adiantando o seu zello a querer edeficar na mesma Povoação huma decente Igreja Parrochial, donde possão receber os Moradores e Fregueses os necessarios secorros da igreja que a antiga arruinada e fundada em lugar Ermo e improprio nao podia comodamente ministrar lhes: Hei por bem em em consideração do referido e para que de futuro conste da particular estimação que faço do ditto Deembargador Diogo Ignacio de Pina Manique e de quanto me são agradáveis os seus serviços, fazer-lhe muito e honrado da maneira seguinte: Ordeno que a ditta Povoação se denomine daqui em diante Manique do Intendente Que seja Senhorio do Sollar para elle e para todos os seus descendentes successores da sua Casa intittulandose e todos Senhores de Manique. Que sejão lemites do Sollar e Senhorio a Freguesia em que está a ditta Povoação. Que esta seja criada Villa, srvindo lhe de termo a Freguesia.

Logo que nela houver cento e vinte vezinhos , devendo então haver Juizes e Vereadores aprovados na forma da Ley, pelos Senhores do Sollar: Que da mesma sorte, e com as mesmas naturezas, seja anexa ao sullar o Padroado da mesma Igreja, e Freguesia; Logo que estiver construída a nova como elle propoem: Havendo eu por bem ceder para este effeito do Padroado , que tenho na Igreja de S. Pedro de Arrifana que até agora servia, e que acha em ruina e mal cituada. Pelo que Mando a esta Meza do Meu Desembargo do Paço que sendo lhe aprezentado este Alvará por mim assinado, registado no Registo geral das Mercês e passado pela Chancelaria Mor da Corte e Reino, lhe fação passar Carta desta Mercê, na qual se transladara este Alvará que se cumprirá inteiramente como nelle se contem pondosse as verbas necessarias a margem do Registo do Decreto porque foi expedido. Lisboa, 11 de Julho de 1791 annos.

Rainha//Luis de Vasconcelos e Sousa Presidente//Por Decreto de sua Magestade do primeiro de Julho de 1791 José Frederico Ludovice a fez escrever e ficou escrita em Lisboa a 23 de Julho de 1791 assina Gerónimo Correia de Moura”(3).