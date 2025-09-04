Quando Almeida Garret veio de Lisboa até Santarém

Quando Almeida Garrett veio em 1846 de Lisboa até Santarém, parando em Vila Franca de Xira, Vila Nova da Rainha, Azambuja, Cartaxo e Vale de Santarém, deparou-se com uma cidade, que chegou a ser capital do reino, devastada e a tentar reconstruir-se. As primeiras quatro décadas do século XIX não tinham sido fáceis, nem para a cidade, nem para o resto do país. As invasões francesas e a terrível guerra civil e fratricida entre absolutistas e liberais deixaram a cidade em ruínas. Almeida Garrett atravessa uma cidade em escombros, repleta de conventos, igrejas, capelas e palácios e dirige-se até à antiga Alcáçova, residência recente do grande reformador liberal e tribuno, Passos Manuel. Pouco tempo depois Garrett escreveria Viagens na minha Terra, romance que se tornou famoso e um clássico da literatura portuguesa até aos dias de hoje e onde nos narra este episódio de reencontro de dois velhos amigos.

Hoje, passados que são, quase 180 anos após esta viagem, Santarém continua a ser para os lisboetas e não só, uma cidade longínqua num norte imaginário. Em uma hora, pela ferrovia e estação de Santarém, chega-se à Expo. De automóvel duramos, também, cerca de uma hora em auto-estrada, assim como em autocarro expresso. No sentido oposto poucos fazem esta curta viagem.

Para estas pessoas, Santarém continua a apresentar-se despida de interesse, longínqua, parece não estar assinalada no mapa. A imagem de marca no panorama nacional é que todo o ribatejano e scalabitano é marialva, com a paixão por touradas, cavalos e campinos. É, em parte, um facto. Faz parte da cultura local. Quem conhece um pouquinho melhor a cidade associa-a à gastronomia e aos doces conventuais, como os celestes e pampilhos, ou ao anual Festival da Gastronomia. Também a Feira Nacional da Agricultura atrai visitantes de todo o país. Mais desconhecido é o Festival de Órgãos, a Biblioteca Municipal Braamcamp Freire, o seu extraordinário espólio legado à cidade, ou o museu que se situa no primeiro andar deste edifício público.

Cidadãos brasileiros vêm a Santarém em passeio e romagem conhecer o túmulo de Pedro Álvares Cabral. Talvez desconheçam as vicissitudes deste personagem histórico, como o seu corpo andou em bolandas e ficam surpreendidos com um túmulo tão humilde. Aqueles que vão a Sevilha talvez façam uma comparação com o ostentatório túmulo do misterioso Cristóvão Colombo, a quem actualmente ainda se atribuem as mais variadas nacionalidades.

Quem conduz e vem do norte, atravessa o antigo Ribatejo em direcção a Lisboa e por isso costumo afirmar que é um dos distritos menos conhecidos de Portugal. Pára-se em Tomar, a cidade com a imagem de marca dos Templários ou vai-se até ao Santuário de Fátima em peregrinação e homenagem de fé.

Mas além destas duas cidades que tudo capitalizam e atraem, os portugueses e os turistas desconhecem a riqueza desta interessante província, das suas aldeias, vilas, lugares, das suas igrejas, capelas e ermidas, dos seus castelos, das suas gentes, costumes e tradições.

A capital de distrito está no mapa, mas parece não estar, não tem força centrípeta e gira em torno de eventos pontuais. Parece não saber aproveitar a sua centralidade no país, apesar de todo o seu legítimo orgulho e altivez conhecidos. Mas qual é a sua estratégia de futuro? O aeroporto, sabemos pela sua odisseia política, que em Santarém não fica. Por um lado ainda bem, acabava-se-nos o sossego. A população académica é também numerosa, e no ensino superior possui o Instituto Politécnico, que atrai jovens de variadíssimas regiões. É uma alegria ver toda esta juventude, mas como qualquer cidade académica, estes estudantes estão quase sempre de passagem e desconheço quantos permanecerão na cidade ou no distrito.

Urge ir desenhando uma estratégia que atraia sangue novo para esta cidade e a sua zona de influência. A população portuguesa está cada vez mais envelhecida, a “peste grisalha” está bem instalada e temos de pensar bem que futuro queremos deixar para os nossos filhos e netos.

Miguel Montez Leal