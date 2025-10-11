Há razões adicionais para pessoas irem votar, diz o PR

Marcelo Rebelo de Sousa vai dirigir um apelo ao voto, às 19h00, deste sábado, 11 de Outubro.

O Presidente da República disse este sábado, 11 de Outubro, que “há um ou dois motivos adicionais” para as pessoas irem votar nas eleições autárquicas de domingo, que explicará na mensagem de apelo ao voto que vai dirigir ao país.

“É melhor esperar por ouvir, mas é, naturalmente, como todo o apelo ao voto, o tentar explicar por que é que nesta eleição há um ou dois motivos adicionais para as pessoas irem votar”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas em Tallin, no final de uma deslocação à Estónia.

Questionado sobre quais os motivos adicionais que justificam uma maior afluência às urnas, o chefe de Estado disse que é necessário “esperar” pelo apelo ao voto, que realizará às 19h00 horas de Lisboa.

“Normalmente [os portugueses] vão votar muito nas eleições locais, mas desta vez acho que há razões para votarem mais”, reforçou.