As santas alegrias das sextas-feiras sindicais e as picantes patranhas que tanto nos excitam

Álacre Serafim das Neves

Não me canso de tropeçar na felicidade de sindicalistas da área da saúde, quando proclamam, nas televisões, o sucesso das suas greves, e o facto de, com elas, conseguirem impedir centenas e centenas de tratamentos, cirurgias e consultas. Num país que alguns insistem em dizer que anda deprimido, sabe-me bem constatar que ainda há quem tenha alegrias tamanhas.

Desta vez, a 17 de Outubro, o feliz contemplado foi o dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Que contente que ele estava por ver tantos doentes por atender. E por isso resultar de mais uma das famosas greves das sextas-feiras, que aumentam um dia aos fins-de-semana de quem faz greve. Um dois em um de contentamento. Uma verdadeira festa.

E é uma alegria também para quem faz os serviços mínimos obrigatórios. Não perde dinheiro; não faz tudo o que teria que fazer num dia normal (é mesmo só os mínimos) e, com um pouco de sorte, apenas tem que estar no serviço metade do tempo.

E isto porque, num dia de greve, os serviços que trabalham habitualmente com metade do pessoal, informam através do sindicato, que estiveram a “fazer os mínimos”, com o pessoal todo que lá deveria estar habitualmente, mas que nunca está. São dias felizes os dias de greve e não percebo as lamúrias de muitos doentes e familiares. Uns desmancha-prazeres, é o que é!!

Li uma notícia fenomenal de um profissional de saúde do Hospital de Leiria, que tendo ficado em estado grave após ter sido atacado a tiro, se curou em três tempos após ser observado na urgência, tendo ido para casa pelo seu pé. Pensei num milagre de Fátima. No poder curativo de um olhar clínico…enfim, o que se pensa em casos de curas milagrosas como aquela. E percebi porque o pessoal de Ourém prefere ir ao Hospital de Leiria em vez de ia Abrantes. Basta ver o que aconteceu uns dias antes.

Dezenas de crentes ali da zona de Abrantes, pegaram na vítima mortal de um acidente de viação e, não esperando pela ambulância, levaram-na ao hospital, exigindo, em altos e exaltados gritos, que a fizessem voltar à vida. Cristo houve só um e mesmo esse demorou três dias até ser ressuscitado. Não houve milagre, nem o resto que foi emocionantemente ‘relateirado’ nas redes sociais.

Os crentes não eram cento e cinquenta, nem partiram tudo. E nem sequer bateram em médicos, enfermeiros, seguranças, senhoras da limpeza, cozinheiras, técnicos de radiologia, técnicos de laboratório, contabilistas, recepcionistas e auxiliares. Mas a história dava um bom argumento para um vídeo ‘virulental’ (hoje está-me a puxar para o neologismo).

Muitos presidentes de câmara passaram à história após as eleições autárquicas de 12 de Outubro. Nada que atrapalhe as partes mais divertidas das nossas trocas de E-mails do Outro Mundo. Alguns dos que agora entram irão, certamente, estar à altura de figurar na nossa vasta galeria de artistas. Tanto em termos de opiniões anedóticas, como de decisões alegremente néscias. É tudo uma questão de tempo…e de persistência.

Saudações esperançosas

Manuel Serra d’Aire