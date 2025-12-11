Não foi fácil. Demorou, mas valeu cada gota de suor. Passámos a semana passada na apanha da azeitona: eu e a minha esposa, sol a sol, bago a bago, de oliveira em oliveira, como abelhas em busca do pólen mais doce. Sabíamos que seria duro, que o corpo cederia antes da vontade, mas quem corre por gosto não se cansa, apenas descansa.

Este ano, o esforço foi a dobrar. Além de colher a azeitona, houve que arriar as oliveiras, apará-las, prepará-las para os próximos anos. Cortámos, transportámos, empilhámos toneladas de lenha. Felizmente, o tempo foi generoso: nem vento, nem chuva, nem calor. Um outono perfeito, desses que convidam a estar em qualquer parte do mundo: na cidade, na praia ou, melhor ainda, no campo, entre troncos retorcidos e folhas prateadas. E, depois de tanto esforço, lá estava ele, o prémio líquido, verde e luminoso, o melhor azeite do mundo. Assim tem sido, ano após ano: a mãe natureza a surpreender-nos e a recompensar-nos todos os anos.

Mas como se chega aqui? Como se faz o melhor azeite do mundo? E por que razão Portugal, terra de oliveiras milenares, nem sempre reflete essa riqueza nas prateleiras dos supermercados?

Voltemos atrás. Meio século basta. Anos 60,70 e a minha infância. Portugal, de norte a sul, era então um imenso manto de oliveiras. Centenárias, robustas, sábias. A Galega reinava. A apanha era longa, manual, feita de mãos calejadas e de tempo, muito tempo. Trabalhadores migravam em “ranchos”, famílias inteiras que viviam meses longe de casa, em abrigos improvisados, ao serviço da colheita.

A azeitona apanhava-se madura, preta, lustrosa, quase a chorar azeite. Era preciso aproveitar cada bago, mas se o ano fosse de São Pedro, chuvoso, de “gafa” ou da mosca da azeitona, o trabalho tornava-se um suplício. As azeitonas amontoadas em sacos de serapilheira à porta dos lagares apodreciam ao sol e à chuva . O fruto cozia, oxidava e o azeite ganhava grau, corpo e um travo a ranço que, pasme-se, se tornara hábito de paladar.

Os lagares eram de outro tempos, pouco tendo evoluído ao longo dos séculos: lentos, sombrios, impregnados de cheiro a pedra e bafio. E, embora as nossas oliveiras fossem as melhores do mundo, o azeite não o era. Poucos desciam abaixo de 1 grau ; o comum rondava 2, 3 ou mesmo 4. Era espesso, gorduroso, denso. Natural, sim. Autêntico, também. Mas longe de divino. O ouro líquido era nesses dias, mais sonho do que realidade.

Cinco décadas passaram e a transformação fez-se. Nem tudo foram/são rosas. Arrancaram-se e deixaram-se ao abandono olivais seculares. Tudo em nome dum subsídio vitalício. A produção de azeite baixou. A mão de obra desapareceu. Mas, há que olhar em frente e avançar. Muito à boleia do exemplo espanhol, plantaram-se novos olivais, mecanizáveis, mais produtivos. Os lagares modernizaram-se, o ferro substituiu a pedra, a centrifugação passou a filtar o azeite. A temperatura de processamento baixou, o tempo encurtou. Colhe-se de manhã e, ao cair da noite, o azeite já repousa em cubas de aço, límpido, fresco, perfumado. Graus abaixo de 0,5. Pura seda vegetal. Meus senhores e minhas senhoras: “Apresento-vos o melhor azeite do mundo”.

E, no entanto, voltamos sempre à mesma pergunta: se temos o melhor azeite do mundo, porque é que aquele que se vende nas prateleiras não sabe a nada? Porque é baço, caro, azedo? Porque lhe roubaram o verde, o sabor, o perfume ? Talvez porque se perdeu a alma. Reina o negócio. Fazem-se lotes ? Vende-se gato por lebre ? Vende-se azeite antigo ? Perguntas sem respostas. Perguntas em vão.