A festa dos toiros em Portugal, uma notória mediocridade, uma preocupante confusão

A Festa, em Portugal, evoluiu nos últimos anos para situações, no mínimo, estranhas…

Um forcado qualquer – por exemplo – retira-se de pegar toiros na arena, mas aparece de repente com uma praça portátil às costas a montar corridas de Páscoa à sexta-feira…

Um grupo de amigos que se dizem taurinos constitui-se em associação sem fins lucrativos e… transforma-se de um dia para o outro no concessionário ou explorador da praça de toiros da sua cidade ou vila e… ainda por cima, como bónus, a associação de empresários taurinos – disparando sobre os próprios pés – abre-lhe as portas a esse estranho “ente” como se fosse mais um empresário taurino igual aos outros… sem perceber que, no fundo, estão a dinamitar as empresas (os empresários) taurinas propriamente ditas…

Outro forcado deixa de agarrar o rabo ao toiro e converte-se de um dia para o outro em apoderado do toureiro que por ali passava à porta. Ou o caso de um cabo de um grupo de forcados que, como quem não quer a coisa, passa a ser ao mesmo tempo apoderado de um cavaleiro e mandachuva do grupo de forcados, cuja chefia abandonará… mas não agora, mais tarde, quando lhe convier…

E assim, uma série de situações que nos últimos cinco ou seis anos se vêm repetindo… Entram no meio taurino luso, a toda a hora, “paraquedistas” ousados… é um acumular constante. Já tudo vale, já tudo é igual, já tudo é muitas vezes uma grande confusão…

O facto de empresários taurinos (das praças) exercerem ao mesmo tempo funções de apoderados já fica como coisa antiga no meio destas outras situações; e até soa a autodefesa por parte dos verdadeiros – e cada vez menos – empresários-empresários que ainda restam…

A Festa em Portugal evoluiu para uma tremenda mediocridade, uma confusão estridente, onde pouco se respeita… As exigências de alguns cavaleiros junto dos empresários de certas praças , fazem temer que um dia, dos poucos promotores taurinos verdadeiros que ainda existem, metade mande tudo à fava e diga aos cavaleiros ou aos ganadeiros (que em muitos casos duplicaram os preços): façam vocês as vossas próprias corridas… desenrasquem-se sozinhos, que eu já não tenho paciência para aguentar mais…

Algum apoderado, hoje, quando não consegue “extrair petróleo” sob a forma de contratos para o seu representado, ameaça montar ele próprio uma praça portátil na vila ao lado, para ali pôr o seu toureiro a lidar e fazer a vida negra ao empresário que não colocou o seu cavaleiro nos cartazes da terra vizinha…

As associações taurinas funcionam apenas no papel… normalmente a olhar para o lado. Melhor é nem entrar em pormenores, uma a uma, porque seria constatar mais do mesmo neste totum revolutum (ou como se diga).

Há muitas mais situações negativas que completam e definem este mau estado de coisas em que a Tauromaquia portuguesa se encontra neste momento. Reconduzir tudo isto a um plano de sensatez e de bom senso, ainda por cima tendo em conta o actual momento de crise, não parece possível à primeira vista. Continuar por estes caminhos, como os aqui descritos neste simples apontamento, é caminhar cada vez mais para o abismo…

A Festa dos Toiros, se um dia acabar, acabará porque os próprios “agentes” taurinos assim o quiseram… E alguns – embora o disfarcem – parece que até o desejam. Que cambada!

P. S. – Já passaram três anos desde este texto que aqui reproduzimos e… tudo está igual ou pior, se quisermos ser rigorosos. Isso sim, festas de entrega de troféus, prémios e não sei que mais… por todo o lado. Como se houvesse algo a celebrar, quando a Festa dos Toiros está cada vez mais próxima do fim. Que desastre!