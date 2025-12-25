uma parceria com o Jornal Expresso
25/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
25-12-2025

O ano de 2026 promete ser bom para O MIRANTE

O ano de 2026 promete ser bom para O MIRANTE
O ano de 2026 promete ser bom para o projecto editorial de O MIRANTE. Estamos a negociar parcerias ao nível comercial e editorial com quem é melhor do que nós no mercado. Não vamos abandonar nada do que são os nossos princípios, mas vamos continuar a aumentar a consistência do nosso projecto, a independência editorial, a conquista de mercado, ou seja, de leitores e anunciantes.

JAE

O tempo de Natal e Ano Novo convida à reflexão mas também é um desafio para baixarmos os braços e entregarmo-nos nas mãos do Espírito Santo, seja lá isso o que for. Para mim é não trabalhar, esquecer-me dos textos que tenho atrasados, das reportagens que não consegui realizar, das pesquisas que tenho pendentes para notícias que podem ajudar a mudar o nosso pequeno mundo, mas que demoram a fazer, encontram muitas barreiras pelo caminho porque põem em causa o sossego de muito boa gente.
Ainda bem que há Natal todos os anos, e que um dia o Natal acaba-se naturalmente para cada um de nós, embora continue para os que ficam e ganham raízes. "Viver sempre também cansa", embora seja difícil de reconhecer, e ainda mais de aceitar, que o diga em cinzas o autor da frase, o escritor José Gomes Ferreira (1900-1985), que conheci ainda muito jovem, e que foi a primeira figura do jornalismo e da literatura a dar-me palavras de incentivo.
Não tenho a certeza que vá continuar a escrever em 2026 ao ritmo que escrevi nos últimos anos. Jornalismo é uma profissão de desgaste rápido e temos que saber parar a tempo e horas, embora eu não me queixe porque sempre soube, e tive a sorte, de fazer outras coisas ao mesmo tempo, embora sempre por minha conta e nunca ao serviço de outrem.
A independência, o sentido de missão que cada um de nós acha que tem, não é uma coisa que tenha nascido connosco, vai-se construindo com a vida, vai sendo adquirida à medida que fazemos as nossas conquistas, limamos os nossos defeitos, afiamos as arestas às nossas virtudes, lemos os livros, adquirimos conhecimentos e disso fazemos um ser humano que um dia tem duas dezenas de meses, como é hoje o caso da Titá, e noutros casos tem quase um século como é o meu caso.

Não vamos conseguir, nem que o Espírito Santo estivesse sempre ao nosso serviço e do nosso lado, agradar a gregos e a troianos, mas essa também nunca foi a nossa missão. Hoje somos a referência pela positiva, amanhã somos pela negativa, mas nunca deixamos de ser a referência, e esse é o nosso objectivo, sabendo que trabalhamos sempre com o mesmo sentido de missão, que é servir a comunidade e não dar descanso àqueles que se acham Donos Disto Tudo, e julgam que vivem numa redoma.
Feliz Ano Novo principalmente para os que me lêem, mas também para aqueles que fingem que não sabem ler. JAE.

