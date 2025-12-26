uma parceria com o Jornal Expresso
26/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Opinião | 26-12-2025 22:28

O problema não é a existência de bullies. É a incapacidade dos sistemas em deixar de os recompensar

O problema não é a existência de bullies. É a incapacidade dos sistemas em deixar de os recompensar
Alexandra Azevedo de Carvalho
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os diplomatas não são ingénuos. Os decisores não são ignorantes. As instituições não “não sabem”. O que falha não é a inteligência individual, mas a arquitetura coletiva em que se vive. Um sistema que exige reação constante, visibilidade permanente e posicionamento público imediato penaliza a contenção silenciosa e premia a resposta performativa.

Alexandra Azevedo de Carvalho

A maioria das análises sobre bullies - sejam indivíduos, grupos ou Estados - começa no lugar errado. Discute intenções, traços psicológicos ou legitimidade moral. A pergunta decisiva é outra, e é empiricamente verificável: em que sistemas a agressão continua a produzir retorno suficiente para se tornar uma estratégia racional?

Antes de ser um aluno, um líder político ou um Estado, um bully é uma posição relacional. Não é uma patologia nem um desvio moral. É uma função que emerge quando o comportamento agressivo melhora, de forma consistente, a posição do agressor no sistema.

Este padrão é estável e observável. Em sociedades humanas e pré-humanas, o bully não é necessariamente o mais forte ou o mais violento, mas aquele cuja agressão gera benefícios recorrentes: estatuto, recursos, atenção, medo ou centralidade simbólica. Onde esses retornos não existem, a agressão não se fixa como estratégia. A variável constante não é a personalidade do agressor, mas a arquitetura de incentivos do sistema.

Daí um erro recorrente dos sistemas contemporâneos: assumir que punir é o oposto de recompensar. Na prática, o castigo falha sempre que funciona como recompensa secundária; falha quando aumenta a notoriedade do agressor, reforça lica ou confirma a sua capacidade de provocar reação.

Em ecologias sociais complexas, não existe atenção neutra. Atenção é um recurso escasso. Sempre que a resposta pública melhora a posição relacional do mais forte - mesmo com custos materiais reais - o comportamento agressivo torna-se adaptativo. É a lógica simples de quem continua a ir ao mesmo poço enquanto ainda dá água, mesmo que venha barrenta.

Este mecanismo é observável em múltiplos níveis. É o mesmo mecanismo que se observa numa escola quando um aluno agressivo, mesmo punido, ganha estatuto porque passa a ser falado, temido ou antecipado — a punição não o retira do centro; fixa-o lá. Em ambientes digitais, práticas de exposição amplificam agressores. Em política internacional, sanções amplamente publicitadas mostram um padrão semelhante: podem produzir custos reais e, ainda assim, aumentar o retorno simbólico e narrativo do agressor visado.

As sanções impostas ao Iraque nos anos 1990 enfraqueceram a população civil e reforçaram o controlo interno do regime. As sanções aplicadas à Rússia após 2014 e 2022 tiveram impacto económico mensurável, mas também consolidaram uma narrativa de cerco externo que estabilizou poder político interno e reduziu incentivos à moderação. Em ambos os casos, a agressão não precisou de vencer militarmente para se manter funcional; bastou organizar o campo mediático à sua volta.

Na geopolítica contemporânea, a agressão não persiste por falta de condenação, mas porque continua a produzir retorno político, simbólico e estratégico. Em termos simples, o conflito deixa de ser apenas um problema a resolver e passa a ser o eixo em torno do qual tudo se organiza: decisões, alianças e discursos.

O padrão repete-se em conflitos atuais, incluindo a guerra entre Rússia e Ucrânia, a escalada cíclica no Médio Oriente, em particular em torno de Gaza, e a rivalidade estrutural entre Estados Unidos e China.

Quanto mais o confronto é transformado em espetáculo moral e mediático, maior a capacidade dos atores agressivos de consolidar coesão interna, prolongar a duração do conflito e estabilizar posições de poder.

Isto ajuda a distinguir sanções que apenas sinalizam de sanções que alteram comportamento. Medidas com maior eficácia histórica tendem a retirar simultaneamente três dimensões de retorno: material, simbólica e narrativa. Por isso são frequentemente graduais, técnicas, fragmentadas e menos dependentes de anúncio público. Funcionam não porque punem mais, mas porque reduzem o retorno total disponível.

Nem todo bully é narcisista. Nem todo agressor é psicopata. Mas sistemas que recompensam a lei do agressor selecionam perfis com baixa empatia, elevada tolerância ao conflito e capacidade de instrumentalizar reações. Isto não é diagnóstico clínico; é seleção cultural observável.

Não recompensar um bully não significa não agir. Significa agir de forma a reduzir o retorno sistémico da agressão. Historicamente, isso foi feito por quatro vias reconhecíveis.

Primeiro: retirar ao agressor o controlo do ritmo. Quem acelera decisões e impõe urgência ganha vantagem. Sistemas estáveis recusam reagir em tempo imposto.

Segundo: impedir que a agressão reorganize o campo social. A violência só é eficaz quando divide, polariza e cria alinhamentos por medo. Onde o grupo não se reestrutura, o retorno diminui.

Terceiro: oferecer alternativas legítimas de estatuto. Onde o reconhecimento só é acessível pela força, a violência torna-se racional. Onde existem múltiplas vias de prestígio, a agressão perde atratividade.

Quarto: controlar a visibilidade. A agressão precisa de plateia. Sociedades que limitaram a exibição pública da força reduziram a sua utilidade estratégica.

É por isso que isto é difícil hoje. O sistema global contemporâneo recompensa visibilidade, acelera reações, dramatiza conflitos, concentra estatuto e confunde atenção com poder. É um ambiente onde a agressão é frequentemente uma estratégia racional. Os sistemas não falham por tolerarem a agressão; falham por continuarem a torná-la funcional.

Os diplomatas não são ingénuos.

Os decisores não são ignorantes.

As instituições não “não sabem”.

O que falha não é a inteligência individual, mas a arquitetura coletiva em que se vive. Um sistema que exige reação constante, visibilidade permanente e posicionamento público imediato penaliza a contenção silenciosa e premia a resposta performativa. Nestas condições, mesmo atores racionais alimentam dinâmicas que reconhecem como contraproducentes, porque o custo de não reagir visivelmente pode ser mais alto do que o custo de reagir mal.

Quando a agressão não é desincentivada, mas apenas contida, o sistema não entra em paz - entra em acumulação. A resposta deixa de ser transformação e passa a ser preparação.

É assim que surgem as corridas ao armamento: não como falha de lucidez, mas como consequência lógica de arquiteturas que já não conseguem retirar retorno à ameaça.

Foi assim antes da Primeira Guerra Mundial. Foi assim durante a Guerra Fria.

E os sinais repetem-se hoje, com aumento sustentado de gastos militares, re-industrialização bélica e normalização da expectativa de conflito prolongado.

A corrida ao armamento não existe porque não sabemos fazer melhor. Existe porque fazer melhor exige abdicar de formas de poder que ainda consideramos necessárias. E leva tempo.

Na geopolítica contemporânea, a agressão não precisa vencer guerras;

basta organizar o sistema internacional à sua volta.

A experiência europeia das últimas décadas deixou duas lições simples, mas difíceis de integrar.

A primeira é que o comércio, por si só, não impede a agressão quando não existe capacidade real de impor limites.

A segunda é que reagir tarde, apenas quando o conflito já domina o ritmo político e mediático, tende a aumentar a escalada em vez de a travar.

Em termos práticos, enquanto a agressão continuar a compensar, continuará a ser usada.

Até no futebol se sabe que um jogo feito só de faltas e expulsões não ganha campeonatos. A questão é quando é que o sistema decide mudar de tática.

Alexandra Azevedo de Carvalho

Antropologia geopolitica –

estudo do poder como comportamento humano, à escala internacional

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Vale Tejo
    24-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar